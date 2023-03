À quand une commissaire contre la sinophobie?

J’ai compris cette semaine pourquoi Justin Trudeau défendait avec autant de vigueur le concept – pourtant très controversé – d’islamophobie et pourquoi il tenait mordicus à nommer une commissaire à l’islamophobie.

Tout est clair comme de l’eau de roche...

MÉCHANTS RACISTES !

Avez-vous entendu ce que Justin Trudeau a sorti, cette semaine, lorsque Global News a rapporté que le député libéral Han Dong aurait bénéficié d’un coup de pouce de la part du régime chinois ?

Il a dit que c’étaient des propos racistes !

« Il y a 1,7 million de Canadiens dont les origines remontent fièrement à la Chine. Ces Canadiens devraient toujours se sentir accueillis comme étant pleinement Canadiens et être encouragés à se présenter en politique ainsi qu’à s’impliquer dans leurs communautés. »

Bref, au lieu de répondre à la question (la Chine a-t-elle oui ou non tenté, par le biais d’un de ses consulats, d’influencer le résultat du vote dans le comté de monsieur Dong ?), notre PM a brandi l’argument de racisme antichinois pour clore le débat et faire taire les critiques.

C’est exactement la tactique utilisée par les tenants du concept d’islamophobie !

Accuser de « haine antimusulmane » toute critique, même légitime, de l’islam et de l’islamisme.

Tu oses dire que des associations caritatives musulmanes canadiennes qui étaient censées amasser de l’argent pour les pauvres ont servi en fait à financer des organisations terroristes étrangères comme le Hamas ?

Tu es raciste !

Islamophobe !

Antimusulman !

Au lieu de répondre aux accusations qu’on te lance avec des faits et des preuves, tu sors ton bouclier antiraciste pour faire dévier le débat et transformer ton accusateur en accusé.

C’est ce qu’a fait Justin Trudeau cette semaine.

Tu oses dire qu’un de mes députés a reçu de l’aide du régime chinois ?

Tu es raciste !

Tu attaques les millions de citoyens d’origine chinoise vivant au Canada !

Je m’excuse, mais personne n’est dupe...

Critiquer le régime chinois n’est pas critiquer les Chinois.

Comme critiquer la Russie n’est pas critiquer les Russes.

Si cette attaque bidon est le seul argument que Justin Trudeau a réussi à trouver pour se défendre, il est dans la chnoute jusqu’au menton...

UNE BOMBE

Plus Justin Trudeau essaie de balayer cette histoire d’ingérence chinoise sous le tapis, plus il la rend explosive.

Et plus il nous donne envie de fouiller pour en savoir plus.

On parle ici d’un régime autoritaire qui a tenté de s’ingérer dans le processus démocratique de notre pays ! ! !

Justin Trudeau devrait être collé au plafond et se démener comme un diable dans l’eau bénite pour savoir ce qui s’est passé !

Après tout, le PM n’est-il pas censé être le premier gardien de nos institutions démocratiques ?

Au contraire, on a l’impression qu’il fait tout ce qu’il peut pour minimiser l’affaire.

Bof, c’est pas grave, regardez, l’ex-président de ma fondation (fondation qui aurait reçu un pactole de la part du régime chinois) a signé un rapport disant que tout est correct et que vous vous énervez pour rien, alors...

Vraiment, on croit rêver.

Reste à savoir si les Canadiens ont plus peur d’un Poilievre qu’ils ne connaissent pas que d’un Trudeau qu’ils connaissent.