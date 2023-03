JOBIN, Denis



À la Maison Michel-Sarrazin, le 13 février 2023, à l'âge de 70 ans, est décédé monsieur Denis Jobin professionnel retraité d'Expo-Cité, fils de feu monsieur Henri Jobin et de feu dame Angélique Durand. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9h à 11h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web : www.lepinecloutier.com Il laisse dans le deuil ses sœurs Francine et Louise ainsi que ses cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la Maison Michel-Sarrazin, l'équipe du CLSC Haute-Ville et l'équipe médicale des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués et leur bienveillance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 124-801, Grande-Allée Ouest, Québec, QC, G1S 1C1, téléphone: 418-687-6084 www.michel-sarrazin.ca/faire-un-don ou à la Fondation du CHU de Québec, 1825, boulevard Henri-Bourassa, bureau 405, Québec, QC, G1J 0H4, téléphone: 418-525-4385, www.fondationduchudequebec.org