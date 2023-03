PRÉVOST, Robert



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 13 février 2023, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Robert Prévost, époux de madame Réjeanne Asselin, fils de feu Léopold Prévost et de feu Lucienne Marcoux. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils : Steve (Véronique Simard) et Patrice (Cynthia Bouchard); ses petits-enfants : Laurence, Félix et Zachary. Il était le frère de feu Jeanne (feu Maurice Brochu), feu Paul-Henri (Yvonne Lemieux), Rosa (Paul-Aimé Vermette), Rollande (feu Raymond Bilodeau), feu Daniel (Édith Blanchet (Jean-Guy Roy)) et de Roger (feu Lise Tessier). Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Asselin : Denyse (feu Claude Labrecque), Yolande (feu Laurent Pelletier), feu Monique, Céline, Gisèle (Yves Lacroix), Lorraine (Richard Cauchon), Claude (Thérèse Cadrin), Francine (André Beaulieu), Daniel (Lyne Côté), et Murielle (Eric Léger); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel et les bénévoles de la Maison de soins palliatifs du Littoral ainsi que le personnel du CLSC de Lévis pour les bons soins prodigués et leur bienveillance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral (www.mspdulittoral.com). La famille vous accueillera auà compter de 10 h.