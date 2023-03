Alexa Borzyk et Misstress Barbara pour lancer la première édition de l’Igloofest Québec

Après avoir été annulée l’hiver dernier, en raison de la pandémie, la première édition de l’Igloofest Québec sera lancée jeudi soir, à la place Jean-Béliveau, avec les DJ québécoises Alexa Borzyk et Misstress Barbara.

La musique électro résonnera au cours des prochains jours sur le site d’ExpoCité. Le DJ américain Diplo sera en vedette demain et le DJ allemand Claptone suivra samedi sur la scène extérieure aménagée en face du Centre Vidéotron.

Photo courtoisie, Maria Jose Govea

«La piste de danse de 30 000 pieds carrés est disposée afin de créer une zone enveloppante entourée par les quatre zones VIP chauffées et les conteneurs sur lesquels il y aura des projections. Ça donne quelque chose de très chaleureux», a indiqué Gabriel Fontaine-Leclerc, directeur général de Gestev, cet après-midi, lors d’une visite des installations, au moment où une petite neige tombait sur le site.

Photo fournie par Gestev

Le montage du site a débuté mardi dernier. On retrouve 10 bars, deux camions de rue, une boutique, 600 appareils d’éclairage, 2000 pieds carrés de surface de projection et une section village, un peu en retrait, où il sera possible de déguster des guimauves sur le feu, faire de l’aérobie et se réchauffer autour de feux de camp. Le site fait 130 000 pieds carrés.

Photo Yves Leclerc

Cette première édition qui, à l’origine, devait être présentée le 16, 18 et 19 mars 2022, avait été annulée en raison de l’incertitude liée à la pandémie.

Gabriel Fontaine-Leclerc précise que le déploiement sonore a été aménagé afin de réduire la pollution sonore entre le début des soirées et les dernières prestations lancées à 21 h 30.

«Les fréquences sonores seront concentrées sur le site afin d’éviter que les décibels soient trop présents à l’extérieur du site de l’événement», a-t-il fait remarquer.

Le site peut accueillir un maximum de 6200 spectateurs par soirée.

Photo Yves Leclerc

«C’est un site qui peut grandir et que nous allons le développer, selon la demande, au fil des ans. L’Igloofest Québec va revenir l’an prochain et nous allons être présents année après année», a-t-il mentionné.

La soirée de vendredi, avec X-Coast, Paul Woodford et Diplo affichent presque complet.

«Il y a quelques milliers de billets de vendus pour ce soir et pour samedi. Nous sommes très contents des résultats», a fait savoir Gabriel Fontaine-Leclerc.

Le budget de la première édition de cet événement, organisé avec l’Igloofest qui se déroule à Montréal, depuis 2007, totalise 1,2 M$.

Horaire

Jeudi

Alexa Borzyk – 19 h

Misstress Barbara – 21 h

Vendredi

X-Coast – 19 h

Paul Woodford – 20 h 30

Diplo – 21 h 30

Samedi

Andrea de Tour – 19 h

DJ BORING – 20 h 30

Claptone – 21 h 30