LAMOTHE, Jeanne Robitaille



Au CIUSSS MCQ-Centre d'hébergement Laflèche, le 27 janvier 2023 est décédée à l'âge de 93 ans, madame Jeanne Lamothe épouse de feu monsieur Fernand Robitaille. Elle était la fille de feu monsieur Bernard Godin et de feu madame Lucille Dussault. Elle demeurait à Shawinigan. La famille accueillera parents et ami(e)s à laHeures d'accueil :à partir de 11h.Elle est partie rejoindre son époux Fernand et sa fille Doreen. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Gérard, Guy (Céline Trudel), Yves (Suzie Rivard), Patricia et Stéphane (Nathalie Picard); son gendre François Marchand (feu Doreen Robitaille); ses petits-enfants : Adèle, Rosane, Léa, Olivier, Nathan, Judith, Simon, Jimmy et Cédrick; ses arrière-petits-enfants; Maryse Naud (feu Marcel Légaré); sa belle-sœur Pierrette Lafrance (feu Marcel Robitaille); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. L'ont précédée son père biologique Eugène Lamothe, sa sœur Louisette (feu Paul Paré), Carmelle (feu Paulo Pelchat) et ses belles-soeurs : Rachel Robitaille (feu Roger Beauchamps), Thérèse Robitaille (feu Claude Jolin), Carmen Robitaille (feu Dominique Béland) et Colette Robitaille (feu Herménégilde Paré). La famille désire remercier le personnel et les bénévoles de l'unité 1 du CIUSSS MCQ-Centre d'hébergement Laflèche pour toute l'attention et l'amour qu'ils lui ont témoigné de même que les bons soins prodigués.