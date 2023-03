MATHIEU, Dr Raymond



Au Centre d'hébergement Yvonne Sylvain, le 13 février 2023, à l'âge de 93 ans et 7 mois, est décédé Docteur Raymond Mathieu, époux de Françoise Laberge. Il était le fils de feu madame Marie-Louise Vézina et de feu monsieur Jules Mathieu. Il demeurait à Québec.Jusqu'au moment de sa retraite en 1996, il a fait de sa profession de médecin une vocation comme il n'en existe plus aujourd'hui. C'était un médecin de famille dévoué et à l'écoute de sa clientèle qui habitait particulièrement dans la paroisse St-Pie-X et à proximité. Époux en premières noces de feu Geneviève Martel et en secondes noces de Françoise Laberge, il était le père de cinq enfants issus de son premier mariage. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Renée, Pierre (Marie-Claude Bleau), Lucie (Robert Chauvette), Gilles (Manon Girouard), Sylvie (Georges René); ses petits-enfants : Guillaume, Charles, Gabrielle, Étienne M., Philippe, Étienne G., Émile, Sébastien, Jean-Philippe, Naomie et David; ses arrière-petits enfants : Mya, Alexy, Jules, Elliot, Emma et Émile. Il laisse également dans le deuil ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était le frère de Thérèse, feu Ernestine et de Claude (feu Pierrette Chatigny). La famille recevra les condoléances, en présence du corps le vendredi 10 mars 2023, de 19h à 22h au :La famille vous accueillera aussi une heure avant leL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. La famille tient à remercier le personnel du 3ème étage du Centre d'hébergement Yvonne-Sylvain pour la qualité exceptionnelle de leurs soins ainsi que la Dre Lucie Carignan de l'UMF Maizerets qui a été son médecin de famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de la sclérose latérale amyotrophique du Québec (SLA), 5415, rue Paré, bureau # 200, Mont-Royal, Québec, tél. 1-877-725-7725, Courriel : info@sla-quebec.ca, Site web : sla-quebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.