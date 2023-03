Basketball: une performance incroyable de 61 points pour un jeune de Québec

Le Laser de l’École secondaire De Rochebelle, à Québec, constitue cette saison l’équipe à battre au niveau juvénile. C’est entre autres grâce aux prouesses de son meneur de jeu Christophe Tshibola qu’il parvient à maintenir un dossier sans tâche.

La meilleure formation juvénile de Division 1 de la province a une fiche parfaite de 15 victoires et aucune défaite. Le 14 janvier, Tshibola a mené les siens à une victoire de 104 à 97 en prolongation face au Collège Saint-Jean-Vianney. Il a passé les 45 minutes de la rencontre sur le parquet, amassant au passage 61 points.

«Vers le troisième quart, je n’ai pas beaucoup marqué. À la fin, on m’a dit que j’avais marqué 61 points. Je ne croyais pas à ça», a mentionné le jeune homme au micro de TVA Nouvelles, jeudi.

Nul besoin de mentionner que Tshibola et ses coéquipiers sont de véritables vedettes de leur école secondaire. Jason Gaboury, leur entraîneur-chef et lui-même un ancien du programme, tient à garder ses protégés de 15 et 16 ans sur terre.

«On met beaucoup l’accent sur développer des humains et non juste des athlètes. Si dans cinq ou six ans, la moitié [des joueurs] ont arrêté l’école, ça ne sera pas une réussite. Donc oui, on veut gagner, mais à la fin de la journée, gagne ou perd, on veut s’assurer qu’ils deviennent de bons êtres humains», a-t-il expliqué.

C’est le 11 mars que le Laser disputera son dernier match de la saison, avec à l’enjeu, un dossier parfait de 16-0.