LABRECQUE, Denyse Gauthier



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 26 février 2023, à l'âge de 88 ans, est décédée dame Denyse Gauthier, épouse de feu monsieur Fernand Labrecque. Elle était la fille de feu monsieur Léger Gauthier et de feu dame Clara Dufour. Elle demeurait à Beaupré.Que tous ceux et celles qui ont connu et aimé Denyse aient une pensée pour elle et sa famille. La défunte a été confiée àElle laisse dans le deuil ses enfants: Danielle, Dominique et Pierre ; ses petits-enfants : Martin, Jean-Michel, Cathie (David Tremblay) et Joannie (Tommy Barr) ; sa sœur : Suzanne (feu Laurent Simard) et elle était la sœur de feu Maurice, feu Françoise (feu André Simard) et feu Robert. Elle quitte également ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Labrecque ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille souhaite remercier sincèrement le personnel des Jardins de la Côte et de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré pour les bons soins prodigués et toute l'attention portée à son égard. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à Fondation Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré (Québec), G0A 1E0, https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/