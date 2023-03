LAMARCHE, Ginette Dumouchel



À St-Janvier-de-Joly, le 16 février 2023, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Ginette Dumouchel, épouse de feu monsieur Maurice Lamarche. Elle était la fille de feu Hervé Dumouchel et de feu Gracia Foucault. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Francine (Denis Rousseau), feu Michelle, Claudine, Ghislain (Line Charest); ses petits-enfants : Gabriel Buisson (Audrey Lambert), Samuel Lacoursière, Adam Lacoursière, Tommy Lamarche (Karine Allard-Lebrun), Sébastien Rousseau (Katia Grandmaison), Véronique Rousseau, William Isabel et ses arrière-petits-enfants; son frère et ses sœurs : Vincent (Georgette Therrien), Huguette (Gaston Du Paul), Colette et feu Lucienne (Lulu); son beau-frère Gilles Lamarche (Madeleine Roussel); plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.où la famille vous accueillera à compter de 12h30. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, www.alzheimerchap.qc.ca. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire