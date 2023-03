CARANI, Ida



À Québec, le 11 février 2023, à l'âge de 96 ans, est décédée madame Ida Carani, épouse de feu monsieur Louis-Émile Parent. Elle était la fille de feu monsieur Antoine Carani et de feu madame Julia Lapointe. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Mario (Jacqueline), Jean-Pierre (Esther), Denis (Marlène) et Guy (Bibiane), ses petits-enfants: Joël, Dominic, Frédéric, Julie, Hugo, François, Louis-Mathieu et Jessy; ses arrière-petits-enfants: Leelou, Lexy, Émile, Madeleine, Nicolas, Maxime, Anthony, Elliot et Louis; ses frères et sœurs qu'elle va rejoindre: feu Yolande, feu René (feu Hermance), feu Jeannette, feu Robert (feu Marie), feu Antoinette (feu Georges), feu Marcel (feu Yvette). Elle laisse dans le deuil également neveux, nièces, cousins, cousines ainsi que de nombreux parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléancesde 12h à 13h auLes cendres de madame Carani seront déposées au cimetière Saint-Charles à une date ultérieure au printemps. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer en vous rendant sur le lien: Société canadienne du cancer.La famille a confié madame Carani au