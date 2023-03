LABBÉ, Diane



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 12 janvier 2023, à l'âge de 67 ans, est décédée dame Diane Labbé. Née à Québec le 2 août 1955, elle était la fille de feu dame Marie Mc Ginnis et de feu monsieur Marcel Labbé. Elle demeurait à Lévis. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 9 h.Madame laisse dans le deuil son fils Nicolas Frégeau; ses petits-enfants : Luc et Sara Frégeau; ses frères et ses belles-soeurs : Christian (Carole Jobin), Jean-Yves (Lucie St-Germain); tous les membres des familles Frégeau et Lavoie ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ami(e)s et collègues de travail du CPE La Chat-MAILLE. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des Maladies du Cœur et de l'AVC, Site : www.coeuretavc.ca, Tél. : 1-888-473-4636. Les Funérailles sont sous la direction de :