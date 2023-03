Ce samedi à Télé-Québec: un florilège des meilleurs monologues de Michel Tremblay

Le 80e anniversaire de naissance de Michel Tremblay est le prétexte parfait pour célébrer sa riche œuvre dramaturgique dans un spécial de 90 minutes concocté par ses héritiers René Richard Cyr et Serge Boucher, que le principal intéressé appelle affectueusement «ses enfants».

«Michel Tremblay en quatre-vingts temps», rendez-vous qui est diffusé à Télé-Québec le samedi 4 mars, à 21 h, rassemble des personnages phares de son œuvre, comme Albertine (Émilie Bibeau), Bec-de-lièvre (Eve Landry), Carmen (Marilyn Castonguay), Cuirette (Hubert Proulx), la Duchesse de Langeais (Laurent Paquin), Hosanna (Benoit McGinnis), Lise Paquette (Charlie Monty), Marcel (Tommy Joubert), Marie-Lou (Éveline Gélinas), Nana (Kathleen Fortin), Serge (Émile Ouellette), Thérèse (Léane Labrèche-Dor) et l’alter ego de Tremblay, Jean-Marc (Gilles Renaud), que l’on retrouve dans «Cher Tchekhov», sa plus récente création théâtrale.

Ces comédiens reprennent des dialogues de Tremblay, qui a passé sa vie à explorer, tel un sociologue, l’âme de gens ordinaires, mais aussi à défendre des personnages colorés qui voulaient tout simplement vivre, exister, s'affranchir.

PHOTO COURTOISIE Eric Myre

«Je n’avais jamais pensé à ça, sociologue! Mais oui, tous les écrivains le sont, car on est là pour étudier, pour essayer de comprendre comment ça se passe à l’intérieur des autres. [...] J’ai parlé de personnages qui m’intéressaient, les travestis par exemple. Avant tout, j’essayais de comprendre. Ça m’intéressait de parler de gens dont on avait honte, en fait», a dit Michel Tremblay en entrevue avec l’Agence QMI.

On se retrouve tantôt dans un club de la Main, sur scène ou sur le Plateau dans cette proposition de Productions Déferlantes réalisée René Richard Cyr. Ce dernier a adapté et choisi les textes avec Serge Boucher, en plus de retenir des chansons livrées par Brigitte Boisjoli et Ariane Moffatt.

«Je trouve que c’est un cadeau extraordinaire. C’est un florilège des meilleurs monologues que j’ai écrits dans ma vie, le tout joué par des acteurs fabuleux, alors j’ai beaucoup pleuré en regardant l'émission», a souligné Michel Tremblay, ajoutant qu'il croit que ses pièces demeurent d’actualité «en raison de leur humanité».

Le tri a été ardu, on s’en doute, le dramaturge étant un infatigable créateur depuis les années 1960, avec à sa feuille de route 41 pièces de théâtre – traduites en plus de 40 langues –, 39 romans et récits autobiographiques, quatre films, deux comédies musicales, un téléroman, un opéra et plusieurs chansons.

Cette production colossale étonne même Tremblay, qui admet que ses personnages lui ont souvent servi de boucliers afin qu'eux «vivent des aventures que je me défendais de vivre».

«J’ai beaucoup de difficulté à croire que j’ai fait autant de choses. Je mets ça sur le compte de ma tête de cochon et parce qu’il n’y a rien qui peut m’empêcher de travailler.»

PHOTO COURTOISIE Eric Myre

La fierté du joual

Michel Tremblay n'avait que 23 ans quand il a écrit «Les belles-sœurs», en 1965, ce classique qui a révolutionné le milieu théâtral bourgeois de Montréal en imposant sur scène la langue des Québécois, le joual. Il est fier d’avoir été le premier à «utiliser les vrais mots» du peuple sous les projecteurs.

Il se reposait sur le bord de sa piscine à Key West, en Floride – comme il le fait depuis 32 ans –, quand on a pu s’entretenir avec lui, jeudi. Il revenait d’une petite semaine passée à New York où il assisté à plusieurs spectacles, dont l’opéra «Lohengrin» de Richard Wagner au Metropolitan Opera, mis en scène par François Girard et dont le directeur musical est Yannick Nézet-Séguin.

Les «80 ans joyeux»

Disant être en santé et avoir les «80 ans joyeux», il s’ennuie toutefois du regretté metteur en scène André Brassard, son complice de toujours décédé en octobre dernier. «On perd de plus en plus de gens en vieillissant. Je suis bien obligé, pas seulement de penser à ceux qui sont partis, mais de penser aussi que ça va m’arriver éventuellement.»

Mais la retraite n’a pas sonné pour autant. Pendant la sabbatique qu’il a prise pour célébrer ses 80 printemps, Michel Tremblay n’a pu résister à se remettre au travail pour adapter à la sauce québécoise «Six personnages en quête d’auteur» de Luigi Pirandello. Il reprendra bientôt la plume pour plancher sur une nouvelle pièce.