FERLAND, Yolande



Au Centre d'hébergement Charlesbourg, le 14 février 2023, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Yolande Ferland, épouse de feu monsieur Clément Rochon et de feu monsieur Fabien Joyal, fille de feu madame Hélène Cantin et de feu monsieur Charles-Auguste Ferland. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule vendredi 10 mars 2023, de 10 h à 13 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Alain (Marie), Marc (Sylvie), Lucy (Marc) et René (Hélène); ses petits-enfants : Frédéric, Isabelle (Marie-Andrée), Simon (Julie), Audrey (Jean-Philippe), Dominique (Jimmy), Gabrielle (Alexandre), Mélanie (Charles-Éric), Alexandre (Janie), Véronique (Yannick) et Maude (William); ses arrière-petits-enfants : Jayden, Clovis, Axelle et Logan; ses frères et sœurs : Raymond (Gisèle), Jacques, Laurence (Arthur), Jean-Paul (Yolande) et Françoise, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association des bénévoles du Foyer de Charlesbourg, 7150, boulevard Cloutier, Québec, Québec,Téléphone : 418 628-0456. Des formulaires seront disponibles sur place.