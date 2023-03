«Creed III»: solide Michael B. Jordan

En plus d’être bon en Adonis Creed, Michael B. Jordan prouve, avec ce premier passage derrière la caméra, qu’il a l’étoffe d’un excellent réalisateur.

«Creed» en français, c’est le credo, les principes et l’éthique d’un individu, mot qui sied comme un gant (de boxe pour faire un jeu de mots facile) au personnage d’Adonis Creed et à Michael B. Jordan.

Dans cette nouvelle histoire signée Keegan Coogler et Zach Baylin, Adonis arrête les combats. Désormais à la retraite, il se consacre à son épouse, Bianca (Tessa Thompson) et à leur fillette Amara (Mila Davis-Kent) ainsi qu’à la surveillance de sa salle de sports où s’entraîne Felix Chavez (Jose Benavidez), boxeur prometteur. Adonis vit donc sa vie tranquillement jusqu’au jour où Damien Anderson (Jonathan Majors) refait surface. Les deux hommes se connaissent depuis des décennies, ils ont grandi ensemble jusqu’à ce que Damien finisse derrière les barreaux. Oui, les anciens amis ont un compte à régler, oui, ils le feront en montant sur le ring et, oui, tout cela est diantrement prévisible.

Les qualités de «Creed III» sont ailleurs. Tout d’abord dans la réalisation et le choix du format IMAX, parfait pour ce sport et le ring. Les trois combats de boxe sont extrêmement bien filmés à grand renfort de ralentis judicieux et d’éclairages mettant en vedette la musculature des protagonistes. Visiblement, Michael B. Jordan a tout étudié avant de crier «action», ses plans sont assurés, précis, voire parfois même lyriques.

Ensuite, on sent le cinéaste désireux de respecter ses personnages et ses acteurs. Ainsi, le langage des signes utilisés par l’adorable et pétillante Mila Davis-Kent et sa famille est «traduit» par des sous-titres au lieu des habituelles voix hors champ ou des dialogues supplémentaires. L’aspect «commentaire social» est certes diffus, mais néanmoins présent dans les raisons pour lesquelles Damien s’est retrouvé en prison et celles pour lesquelles Adonis a échappé au même sort.

Et si toute cette histoire n’a rien d’original – il s’agit quand même du neuvième long métrage de la franchise «Rocky» –, on apprécie grandement la maîtrise technique dont Michael B. Jordan fait preuve à la réalisation et on attend déjà avec impatience sa prochaine offrande en tant que cinéaste.