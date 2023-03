HALLÉ, Rolland



Aux soins palliatifs du Centre d'hébergement de Charlesbourg, le 4 février 2023, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Rolland Hallé, époux de Lyse Rhéaume. Il était le fils de feu Laura Blais et de feu Hermann Hallé. Il demeurait à Québec après avoir demeuré 58 ans à Lac-Saint-Charles. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Andrée (Jean Lamontagne) et Christian (Marie-Claude Carrière); ses petits-enfants : Gabrielle Lamontagne-Hallé (Niko Wagner), Pierrick Lamontagne-Hallé (Anna Chesnokova) et Yasmine Hallé; ses arrière-petits-fils : Thomas Wagner-Hallé et Noah Lamontagne Hallé; sa sœur Jeannette (feu Marc Fortier), son frère feu Robert (Colette Roy); de la famille Rhéaume : feu Ghyslain Rhéaume (feu Ghislaine Savard) (Lorraine Frenette). Il laisse également dans le deuil ses filleules Brigitte Fortier et Marie Rhéaume. Sont aussi touchés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines, ex-collègues de travail et membres de divers mouvements et associations dont la famille de " Vivre et Aimer " où il a œuvré pendant 45 ans. La famille recevra les condoléances aule vendredi 3 mars de 19h à 21h ainsi queNous tenons à témoigner notre gratitude et notre reconnaissance au personnel des soins palliatifs de Charlesbourg pour leur professionnalisme, leurs délicates attentions envers Rolland et la famille. Vous nous avez permis de vivre dans la douceur et la sérénité les derniers jours de Rolland. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des offrandes de messes ou par un don à la Société canadienne du Cancer (214-1040 av. du Belvédère, Québec QC G1S 3G3).