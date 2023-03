LATOUR, Carole



Au CHSLD de Limoilou, le 24 février 2023, à l'âge de 66 ans, est décédée dame Carole Latour, fille de feu M. Réal Latour et de feu dame Pierrette Rousseau. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport).. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraireElle laisse dans le deuil ses fils : Sébastien Paré et Kevin Labbé ; son frère, ses sœurs, son beau-frère et sa belle-sœur : feu Martine, Marie-France (Yves Pelletier), Yves (Carole Poirier) et Nathalie ; ainsi que plusieurs tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial est adressé au personnel soignant du 4ieme étage du CHSLD de Limoilou pour les excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à L'Association pulmonaire du Québec, 104-6070 rue Sherbrooke Est, Montréal (Qc), H1N 9Z9. Par téléphone au 1(888) 768-6669 / site internet : www.pq.poumon.ca ou à la Fondation de l'Institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700 ch. des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc), G1V 0B8. Par téléphone au 418 656-4999 / www.fondation-iucpq.org