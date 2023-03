Des créanciers nerveux: les hypothèques légales se multiplient envers le Groupe Huot

Moins d’une semaine après l’arrêt des chantiers de Millénum Construction, une division du Groupe Huot à Québec, les hypothèques légales atteignent plus de 7 M$ et elles se multiplient de la part des fournisseurs qui veulent être payés.

Selon Terram Technologies, qui exerce une veille en continu des registres fonciers, on dénombre plus de 44 hypothèques légales en trois jours envers principalement Millénum Construction pour un montant de près de 7,3 M$.

Pour plusieurs entreprises, l’arrêt des chantiers et le non-paiement des sommes dues ont un impact énorme. C’est le cas notamment d'Armoires Orléans de Québec qui a inscrit une hypothèque légale de 787 981$.

«Cette situation nous met dans une position extrêmement vulnérable. (...) Il faut revoir le plan d’affaires. On vient d’acheter l’entreprise. Nous sommes des jeunes entrepreneurs. Ça vient changer les perspectives. C’est triste et c’est dommage comme situation. On se considère chanceux d’être solide, car ça fait 35 ans que la compagnie roule et on est bien entouré, mais ça fait mal», a fait part Joanie Tremblay, copropriétaire.

Elle et son associé, François Bouchard, ont fait l’acquisition d’Armoires Orléans en juin dernier. L’entreprise a fabriqué et installé les armoires de cuisine et de salle de bain de la phase 1 du projet Ariela et elle est actuellement en attente de paiement.

«C’est une relation d’affaires qui nous a été imposée puisque c’est un contrat qui a été signé par les anciens propriétaires», a-t-elle ajouté.

«On va se le dire, ils ont toujours été très long à payer. Leur délai est rarement respecté», a dit Mme Tremblay.

L’entreprise Maxi-Paysage de Lévis a inscrit une hypothèque légale de 568 861$, pour cinq projets. L’arrêt des chantiers de Millénum force cette entreprise à mettre au chômage une trentaine de travailleurs.

«On rencontre les employés pour leur expliquer la situation», a indiqué Carl Tanguay, président, qui a noté que les paiements de son client étaient plus difficiles depuis l’automne dernier.

La semaine dernière, le Groupe Huot a mis la majorité de ses chantiers sur pause en attendant la mise en place d’une nouvelle structure de gouvernance. On sait que l’entreprise a obtenu du financement privé pour relancer ses activités. Groupe Huot a décliné notre demande d’entrevue.