Double première

Le 31e concours Jeune Personnalité d’Affaires (JPA) Banque Nationale de la Jeune chambre de commerce de Québec (JCCQ) a couronné ses gagnants le 23 février dernier au Théâtre Capitole de Québec. Virginie Boivin, cofondatrice et COO de Videns Analytics, a remporté le titre de Jeune Personnalité d’Affaires 2022. Elle était devenue la 1re femme en 31 ans d’histoire de ce Gala à être en nomination dans la catégorie Innovation et technologie, et devient ainsi la première femme de cette catégorie à remporter le titre de Jeune Personnalité d’Affaires. Évoluant en science des données depuis 2012, Virginie Boivin a accumulé une vaste expérience dans différents secteurs allant de la banque, des assurances jusqu’à celui des télécommunications. Sur la photo, Virginie Boivin (au centre) est entourée de Marie-Pier Frenette, VP marketing chez Medicart/Epiderma, JPA dans la catégorie Marketing, communication et création de contenu et récipiendaire du Prix Jean-Luc Giroux décerné par le public et de Sébastien Fiset, président et cofondateur de Cookie Bluff, qui a reçu le Prix Coup de cœur Banque Nationale.

Engagement renouvelé

Photo fournie par Adaptative

Beauport et Sainte-Foy Nissan ont réitéré, le 15 février dernier, leur engagement envers La Randonnée Jimmy Pelletier et Adaptavie en leur remettant un chèque de 15 000 $. C’est en 2017 que la collaboration entre Beauport Nissan, Sainte-Foy Nissan et La Randonnée Jimmy Pelletier a officiellement débuté. L’année dernière, les deux concessions ont décidé d’en faire encore plus en s’engageant de façon permanente dans les projets de Jimmy Pelletier et d’Adaptavie. Cette implication permettra de soutenir le développement de programmes sportifs adaptés pour les personnes ayant une limitation fonctionnelle permanente. Ce programme vise à faciliter l’accessibilité aux équipements de sports adaptés. Le tout permettant aux personnes handicapées d’améliorer leur bien-être physique et mental. Sur la photo, de gauche à droite : Mario Légaré, DG, Adaptavie ; P-A Methot, porte-parole, Beauport et Sainte-Foy Nissan ; Jimmy Pelletier, athlète paralympique ; Frédéric Harvey, DG, Beauport Nissan et Carl Latulipe, DG, Ste-Foy Nissan.

Peter Gunn

Courtoisie

Le Centre Durocher présentera une soirée de danse « rétro » le samedi 6 mai, dès 20 h, avec en vedette le Groupe Peter Gunn dont les musiciens interprètent, depuis 2010 les grands succès francophones des années 1960 et 1970. Sur scène, les musiciens et la chanteuse visiteront les classiques qui ont fait vibrer cette époque à travers les pièces de Renée Martel, Jenny Rock, les Classels, les Sultans, César et les Romains, les Hou-lops, les Bel-Air et quelques autres. Les profits de la soirée (billets à 10 $ et prix de présence) seront remis à Opération Enfant Soleil. Renseignements : 418 688-6059 ou 418 529-5335.

Anniversaires

Photo fournie par @bodoumphotographie

François Cormier (photo), directeur de la programmation au FM 93... 40 ans... Luc Guillot, associé, du cabinet de comptables professionnels agréés Mallette S.E.N.C.R.L. ... Martin Lapointe, propriétaire de Le Spécialiste des Haies, 53 ans... Mireille Migneault, propriétaire d’Esthétique Coup d’Éclat... Ben Roethlisberger, ex-joueur de football américain (Steelers), 41 ans... Chris Martin, leader du groupe Cold Play, 46 ans... Daniel Craig, acteur britannique (James Bond, l’agent 007), 55 ans... Jon Bon Jovi, chanteur soliste de Bon Jovi, 61 ans... Luc Plamondon, auteur originaire de Saint-Raymond (MRC de Portneuf), 81 ans.

Disparus

Photo tirée de Facebook

Le 2 mars 2021 : André Roger (photo), 86 ans, le peintre le plus rapide au monde, détenteur de 22 records Guinness... 2021 : Bunny Wailer, 73 ans, chanteur et percussionniste jamaïcain, légende du reggae... 2018 : Marlene Mary Geoffrion, 84 ans, la veuve de Bernard «Boum Boum» Geoffrion... 2017 : Yves Beccaria, 87 ans, éditeur et homme de presse français... 2016 : Le père Benoît Lacroix, 100 ans, théologien québécois et personnalité publique et auteur prolifique... 2014 : Gail Gilmore, 76 ans, actrice canadienne... 2012 : Gérard Rinaldi, 69 ans, acteur et chanteur français... 2010 : Otis Paul Drayton, 70 ans, ancien athlète olympique américain... 2009 : Michael Baker, 52 ans, homme politique canadien... 2008 : Jeff Healy, 41 ans, chanteur et guitariste canadien (Jeff Healy Band)... 2007 : Bertrand Gagnon, 80 ans, comédien québécois... 2004 : Marge Schott, 75 ans, la controversée propriétaire des Reds de Cincinnati... 1991 : Serge Gainsbourg, 62 ans, auteur-compositeur-interprète français... 1970. Marc-Aurèle Fortin, 81 ans, artiste peintre québécois dont l’œuvre est entièrement consacrée au paysage.