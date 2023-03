BOUCHARD, Jean-Louis



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 16 février 2023, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Jean-Louis Bouchard, époux de madame Monique Côté. Il était le fils de feu Louis-Simon Bouchard et de feu Marguerite Labranche. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Rémy (Émilie Benoit) et Luc (Marie-Michèle Raymond); ses petits-enfants : Eloïse, Eliane, Etienne, Evelyne, Charlotte, Louis-Simon et Florence; ses frères et sœurs : feu Gaston (Antoinette Lemieux), l'Abbé Marc, feu Jacques (feu Gertrude Fortier), feu Richard (feu Denise Jean), Charlotte (Gilbert Gosselin) et Yvan (Jeannine Millard); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Côté : feu Germaine (feu Claude Huot), Julie (Robert Turcotte), Simon (Pierrette Noël), feu Carmelle (André Dion, Francine Lacroix), Laurent (Rachel Moreau), feu Jean (Ginette Pelletier), Véronique (Jean-Marie Saindon), Céline (Normand Moreau) et Martin (Marie-Andrée Forgues). Il laisse également dans le deuil ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier les médecins et tout le personnel soignant du 4e étage des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur gentillesse et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis plus précisément au département des soins palliatifs. La famille vous accueillera au complexeà compter de 12h30.