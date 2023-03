MARTEL, Jean



Au CHUL de Québec, le 31 janvier 2023, est décédé à l'âge de 67 ans, monsieur Jean Martel. Il était le fils de feu monsieur Georges-Henri Martel et de feu dame Georgette Soulard. Il demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances au :de 14h à 15h.. Il laisse dans le deuil sa très grande amie Marie Masse et ses enfants : Mario Brulotte (Nathalie Pageau) et Nathalie Brulotte; ses sœurs : Pauline (Luc Denis) et Suzanne (feu Alain Gravel); sa belle-sœur Hélène Brousseau; ses neveux et ses nièces : Sylvain Martel, Julie Martel, Éric Martel et François Denis; ses cousins et ses cousines ainsi que de nombreux parents et amis. Il est allé rejoindre son frère Claude Martel qui l'a précédé. La famille tient à remercier le personnel du CHUL de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, via leur site web : https://fondationduchudequebec.org/ Vous pouvez envoyer vos messages de sympathies via notre courriel.