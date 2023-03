Expo Habitat Saguenay: les exposants confiants malgré l’inflation

L'expo Habitat de Saguenay était grandement attendue dans la région après trois ans d'absence en raison de la pandémie et, malgré la situation économique actuelle, les exposants sont confiants et attendent les visiteurs en grand nombre.

Cet événement est un bon moment pour les entreprises de se faire connaître. Une centaine d'exposants sont sur place. Plusieurs habitués sont de retour et les nouveaux visages sont nombreux. Toutefois, l’espace qui leur est alloué est plus restreint cette année.

«Avec le manque de main-d'œuvre, les kiosques, il y en a beaucoup qui sont plus petits qu'à l'habitude. Donc on a décidé de se limiter à une salle. Mais, je m'attends à ce qu'il y ait beaucoup de monde, les gens rénovent encore», a expliqué le responsable de l’événement, Michaël Gagnon.

De plus, l'inflation est loin de ralentir les ardeurs lorsqu’il est temps de rénover.

«C'est certain que cette année, on voit une certaine réticence des gens vu que c'est quand même un gros projet, mais, normalement, quand les gens veulent le faire, ils trouvent l'argent pour le faire», a constaté Gabriel Émond, représentant aux ventes chez GJM.

«On ressent un peu l'incertitude au niveau de l'inflation, mais il y a encore beaucoup de gens qui veulent améliorer leur chez-soi en faisant des rénovations», a ajouté Michael Côté, directeur général pour Toitures d'ici et Plomberie d'ici.

La tendance est à la rénovation

La hausse marquée des taux d'intérêt se reflète dans les chiffres de la SCHL à l'échelle provinciale, où on observe une diminution importante des mises en chantier résidentiel, diminution qui est beaucoup moins marquée au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Même si la tendance est à la rénovation, on voit que certaines personnes optent aussi pour la construction d'une maison neuve.

«On a fait nos cartes en prévision du salon et déjà, il a fallu les mettre à jour. On a mis des points, des terrains qui ont été vendus, donc ça bouge. Les gens sont encore intéressés à se construire, à avoir une résidence à leur goût», s’est réjouie Jessica Prescott, responsable des communications et du marketing pour le Groupe Boudreault.

Certaines compagnies offrent aussi la possibilité à leurs clients d’obtenir des ententes pour amoindrir les paiements.

«Et au lieu d'aller dans les exclusivités, on peut aller vers un produit de moindre qualité, à moindre coût», a conseillé Manon Bergeron, adjointe à la direction chez Construction et rénovation MBSP.

«On parle d'économie avec les thermopompes, oui les gens ont plus d'intérêt», a souligné David Lemay, co-propriétaire de Réfrigération Lemay.

«C'est encore abordable, il s'agit de bien magasiner», a conclu Cédric Desgagnés, Propriétaire de Bardeck Toiture.

L'événement se poursuit jusqu'à dimanche au Pavillon sportif de l'Université du Québec à Chicoutimi. Près de 10 000 visiteurs sont attendus.