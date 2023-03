COUTURE, Albert



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 15 février 2023, à l'âge de 72 ans, est décédé monsieur Albert Couture époux de madame Lorraine Labonté, fils de feu Émile Couture et de feu Dolorosa Boutin. Il demeurait à Beaumont.La famille recevra les condoléances à lade 9h30 à 13h45.et de là, le corps sera mis en crypte au cimetière Mont-Marie de Lévis. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses filles : France (Conrad St-Pierre), Nancy (Stéphane St-Pierre); ses petits-enfants : Kassandra St-Pierre (David Talbot), Bryan St-Pierre, Lydia St-Pierre, Stéphane-Junior St-Pierre, Gratien St-Pierre, Suzy St-Pierre et ses arrière-petites-filles: Rosaly et Mya Talbot. Il laisse également dans le deuil ses sœurs et son frère : Thérèse, Lise, Hélène (feu Emmanuel Aubé) et Jacques (Lorraine Guillemette). De la famille Labonté; ses beaux-parents feu Thérèse Roy et feu Joseph Labonté, ses beaux-frères et belles-sœurs : Louisette (Lucien Breton), feu Ghislain, Clément (Pierrette Mercier), Raymond (Fernande Breton), Raymonde (feu René Fradet), feu Léonard, Marielle (Jean-Paul Fillion), Francine (Raynald Turgeon), Edith (André Gauthier), Gérald (Florence Prévost) et Marcel (Lise Dutil) ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un grand merci au personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du cancer 1040, av Belvédère bureau 214 Québec (Québec) G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles sur place.