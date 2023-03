DORION, Florian



Au Centre d'hébergement St-Jean-Eudes, le 19 février 2023, à l'âge de 93 ans et 1 mois, est décédé monsieur Florian Dorion, époux de madame Angèle Larouche, fils de feu madame Juliette Breton et de feu monsieur Victor Dorion. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auSes cendres seront déposées ultérieurement au cimetière St-Charles. Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Denis (Marie-Claude). Il était le frère de : feu Paul-Henri (feu Jeannine), feu Jean-Claude (feu Jacqueline), feu André (Denise), Jean-Louis (feu Denise) et Yvan (Gracia). Il laisse également dans le deuil les membres de la famille de son épouse ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un énorme merci à tout le personnel du Centre d'hébergement St-Jean-Eudes qui fait preuve d'un dévouement sans borne et d'un humanisme hors du commun.