LECLERC, René



Au Château Bellevue de Pont-Rouge, le 25 janvier 2023, à l'âge de 88 ans et 10 mois, est décédé, subitement, monsieur René Leclerc, Chevalier de Colomb, 3e degré, conseil 7161 de St-Basile, époux de dame Jacqueline Marcotte; fils de feu monsieur Léonard Leclerc et de feu dame Simone Hardy. Il demeurait à Pont-Rouge autrefois de Saint-Basile de Portneuf. Monsieur Leclerc laisse dans le deuil, outre son épouse madame Jacqueline Marcotte, ses enfants: Sylvie (Léo Boutet), Daniel (Julie Bondu) et Réjean (Brigitte Godin); ses petits-enfants: Mylène Boutet (Stéphane Beaulieu), Luc Boutet (Rachel Gélinas), Régis Leclerc (Laurie-Anne Leclerc), David Leclerc (Laury Renaud) et Mathieu Leclerc (Karine B.Quévillon); les enfants de Julie Bondu: Gabrielle Bondu (Jean-François Topping) et Eric Bondu (Geneviève Dostie); ses arrière-petits-enfants: Simon-Pierre Leclerc, Dominic Leclerc, Matt Beaulieu, Charlie Boutet, Max Boutet, Luna Leclerc, Andréanne Bondu, Abygaelle Bondu et Olivia Topping; ses filleuls: Louis Marcotte et Nancy Paquet; ses soeurs de la famille Leclerc: Denise (René Mayrand), Marcelle (feu Raymond Bédard), Claudine (Carmin Paquet) et Marie-Paule. Il est allé rejoindre ses frères et soeurs de la famille Leclerc: feu Henri (feu Cécile Proulx), feu Florent (feu Léonie Gignac), feu Albert (Lucette Châteauvert), feu Gérard, feu Georges (feu Jeannine Marcotte), feu Jean-Louis (feu Laurette Côté), feu Oscar (Marguerite Lacroix), feu Lucille (feu Gaston Drolet, Murielle Frenette) et feu Jules (Gisèle Delisle); sa belle-soeur Éliane Marcotte (feu Claude Portelance), ses beaux-frères: Clément Marcotte (Louise Blackburn) et Yves Marcotte (Gisèle Bédard) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial à tout le personnel de la résidence Château Bellevue de Pont-Rouge pour les bons soins et leur humanisme. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, à lade 9h à 11h.Monsieur Leclerc sera inhumé au cimetière paroissial. Vous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Fondation Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec, 2725, chemin Sainte-Foy, Québec, Qc, G1V 4G5, Site Web: fondation-incpq.org, Courriel: info@fondation-iucpq.org, Téléphone: 418-656-4999 Les formulaires seront disponibles à la résidence funéraire.