Formule 1: survol des écuries Alpha Tauri, Alfa Romeo et Haas

Le coup d’envoi de la nouvelle saison de Formule 1 sera donné en fin de semaine à l’occasion du Grand Prix de Bahreïn.

Alpha Tauri (Moteur Honda)

Photo d'archives, AFP

C’est un duo de pilotes peu expérimentés qui défendra les couleurs de l’écurie AlphaTauri, la petite « sœur » de l’équipe Red Bull.

Pour épauler le Japonais Yuki Tsunoda, qui n’a rien cassé depuis son arrivée en F1 en 2021, la formation italienne a embauché Nyck de Vries, âgé de 28 ans. Le Néerlandais a fait ses classes à la bonne école en occupant un poste de pilote de réserve au sein de l’écurie Mercedes pendant deux ans. L’an dernier, au tout premier Grand Prix de sa carrière, il a fait bonne impression en ralliant l’arrivée à la neuvième place au circuit de Monza, en Italie, au volant d’une modeste Williams.

CLASSEMENT DES CONSTRUCTEURS

9 e | 2018 | 33 pts*

6 e | 2019 | 85 pts*

7 e | 2020 | 107 pts

6 e | 2021 | 142 pts

9e | 2022 | 35 pts

* Toro Rosso

22. YUKI TSUNODA

Japon | 22 ans

Photo fournie par Red Bull Content Pool

14e au championnat en 2021

Écurie en F1 : AlphaTauri (depuis 2021)

AlphaTauri (depuis 2021) Débuts en GP : Bahreïn 2021

Bahreïn 2021 1 re victoire : —

— GP disputés : 42

42 Victoire : 0

0 Podium : 0

0 Position de tête : 0

21. NYCK DE VRIES

Pays-Bas | 28 ans

Photo fournie par Red Bull Content Pool

21e au championnat en 2022

Écuries en F1 : Williams (2022) et AlphaTauri (2023)

Williams (2022) et AlphaTauri (2023) Débuts en GP : Italie 2022

Italie 2022 1 re victoire : —

— GP disputé : 1

1 Victoire : 0

0 Podium : 0

0 Position de tête : 0

AUX ESSAIS PRIVÉS À BAHREÏN

Pilotes Chrono Tours Rang Tsunoda 1 min, 31,261 s 210 6e de Vries 1 min, 32,222 s 246 14e

Alfa Romeo (Moteur Ferrari)

Photo d'archives, AFP

C’est une année de transition que vivra cette écurie en 2023 avec le départ de son directeur, Frédéric Vasseur, parti occuper la même fonction chez Ferrari.

En attendant une nouvelle association avec le constructeur allemand Audi en 2026, cette équipe aux ambitions limitées et qui devra se passer du partenariat avec Alfa Romeo l’an prochain, a conservé dans ses rangs le vétéran Valtteri Bottas ainsi que la seule recrue du plateau en 2022 et premier pilote chinois à décrocher un volant à temps plein en F1, Guanyu Zhou. Ce dernier n’a récolté que six points l’an dernier contre 49 pour le Finlandais.

CLASSEMENT DES CONSTRUCTEURS

8 e | 2018 | 48 pts*

8 e | 2019 | 57 pts

8 e | 2020 | 8 pts

9 e | 2021 | 13 pts

6e | 2022 | 55 pts

* Sauber

77. VALTTERI BOTTAS

Finlande | 33 ans

Photo d'archives, AFP

2e au championnat en 2019 et 2020

Écuries en F1 : Williams (de 2013 à 2016), Mercedes (de 2017 à 2021) et Alfa Romeo (depuis 2022)

Williams (de 2013 à 2016), Mercedes (de 2017 à 2021) et Alfa Romeo (depuis 2022) Débuts en GP : Australie 2013

Australie 2013 1 re victoire : Russie 2017

Russie 2017 GP disputés : 200

200 Victoires : 10

10 Podiums : 67

67 Positions de tête : 20

24. GUANYU ZHOU

Chine | 23 ans

Photo d'archives, AFP

18e au championnat en 2022

Écurie en F1 : Alfa Romeo (depuis 2022)

Alfa Romeo (depuis 2022) Débuts en GP : Bahreïn 2022

Bahreïn 2022 1 re victoire : —

— GP disputés : 22

22 Victoire : 0

0 Podium : 0

0 Position de tête : 0

AUX ESSAIS PRIVÉS À BAHREÏN

Pilotes Chrono Tours Rang Bottas 1 min, 30,827 s 202 3e Zhou 1 min, 31,610 s 200 10e

Haas (Moteur Ferrari)

Photo d'archives, AFP

Avec l’arrivée de Nico Hülkenberg, l’écurie américaine espère qu’une grande partie de son budget ne sera pas consacrée à réparer les pots cassés, mais plutôt à faire évoluer sa voiture.

Pour rappel, les nombreux accidents de Mick Schumacher (dont le contrat n’a pas été renouvelé) ont coûté cher à Haas l’an dernier. Le deuxième volant de cette formation sera confié à nouveau au Danois Kevin Magnussen dont les relations avec son nouveau coéquipier n’ont pas toujours été au beau fixe dans le passé. Les deux pilotes tenteront cette année de procurer une première présence sur le podium pour l’écurie Haas depuis sa venue en F1 en 2016.

CLASSEMENT DES CONSTRUCTEURS

5 e | 2018 | 93 pts

9 e | 2019 | 28 pts

9 e | 2020 | 3 pts

10 e | 2021 | 0 pt

8e | 2022 | 37 pts

20. KEVIN MAGNUSSEN

Danemark | 30 ans

Photo fournie par Haas F1 Team

9e au championnat en 2018

Écuries en F1 : McLaren (2014), Renault (2016) et Haas (de 2017 à 2020 et depuis 2022)

McLaren (2014), Renault (2016) et Haas (de 2017 à 2020 et depuis 2022) Débuts en GP : Australie 2014

Australie 2014 1 re victoire : —

— GP disputés : 141

141 Victoire : 0

0 Podium : 1

1 Position de tête : 1

27. NICO HÜLKENBERG

Allemagne | 35 ans

Photo fournie par Haas F1 Team

7e au championnat en 2018

Écuries en F1 : Williams (2010), Force India (2011 et 2012), Sauber (2013), Force India (2014 à 2016), Renault (2017 à 2019), Racing Point (deux courses en 2020), Aston Martin (deux courses en 2022) et Haas (2023)

Williams (2010), Force India (2011 et 2012), Sauber (2013), Force India (2014 à 2016), Renault (2017 à 2019), Racing Point (deux courses en 2020), Aston Martin (deux courses en 2022) et Haas (2023) Débuts en GP : Bahreïn 2010

Bahreïn 2010 1 re victoire : —

— GP disputés : 181

181 Victoire : 0

0 Podium : 0

0 Position de tête : 1

AUX ESSAIS PRIVÉS À BAHREÏN