Le Canadien devrait-il racheter le lourd contrat de Brendan Gallagher?

Peu importe ce que réserve la fin du scénario de la période des transactions, le Canadien aura respecté son plan de match.

Même si les décideurs ont eu à modifier leur stratégie en raison de plusieurs imprévus sur le plan du personnel des joueurs.

On le répète depuis l’an dernier. On claironne que l’organisation mettra beaucoup l’accent sur le développement et la culture.

C’est la consigne et tout le monde met la main à la pâte. Les décideurs continuent leur travail en respectant le modèle d’affaires, les entraîneurs enseignent et assurent une gestion quotidienne des effectifs en faisant régner une atmosphère où chaque occupant du vestiaire s’y plaît.

Et les résultats sont étonnants.

Par conséquent, si Jeff Gorton et Kent Hughes ne peuvent réaliser les objectifs fixés en début de saison, notamment :

l’acquisition de Sean Monahan dans le but de l’échanger pour un choix de premier tour ;

tenter d’obtenir pour les services de Joel Edmundson – un défenseur expérimenté avec une bague de la coupe Stanley dans sa collection – un choix de premier tour, comme ce fut le cas pour Ben Chiarot ;

libérer l’organisation de quelques vétérans, dont les contrats compliquent la gestion du plafond salarial ;

accumuler des choix de première ronde pour améliorer les démarches débouchant sur une position plus enviable dans le derby Connor Bedard.

Un pas important

Reste que le Canadien aura fait un pas important vers un plan audacieux pour remettre l’organisation sur les rails.

La progression de la jeune brigade défensive a de quoi ravir les dirigeants de la formation. L’arrivée de Rafaël Harvey-Pinard a surpris tout le monde et démontre que le club-école à Laval donne de bons résultats.

Les administrateurs réalisent donc cette première phase du plan avec succès. Et gardons à l’esprit qu’ils ont atteint ces objectifs sans la présence, pour la deuxième moitié de la saison, d’un patineur comme Cole Caufield qui se dirigeait vers une production de 40 buts.

Par conséquent, pour Gorton et Hughes, on doit maintenant passer à l’étape numéro 2 du plan.

Plusieurs vétérans changeront d’adresse. D’autres placeront l’organisation dans un contexte où l’on devra analyser toutes les options qui s’offriront pour corriger une faille importante dans les engagements financiers.

Prenons l’exemple de Brendan Gallagher – encore une fois sur la touche –, un patineur ne pouvant plus miser sur les ressources lui fournissant cette énergie qui l’a toujours caractérisé.

Une question

Une question nous vient tout de suite en tête. Où jouerait-il s’il effectuait un retour au jeu dans les prochains jours?

Certes, les équipes trouvent toujours un moyen d’accommoder des vétérans reprenant le collier après une longue absence. Par contre, va-t-on ralentir la progression d’un jeune joueur prometteur pour relancer un vétéran?

Ça se produit fréquemment, mais il faut des résultats et il faut surtout que le vétéran puisse avoir le même impact au sein de la formation. Entre-temps, l’entraîneur doit s’assurer que le jeune joueur poursuive son développement dans des conditions idéales. Le plus grand défi de Gorton et Hughes concernera l’avenir d’un patineur apprécié des amateurs.

Devra-t-on racheter le contrat signé par Gallagher? Il s’agit d’une situation complexe. L’entente de l’ailier lui permettra de toucher 8 000 000 $ l’an prochain et 9 000 000 $ pour la saison 2024-2025. Quant au plafond salarial, le Canadien doit y inscrire la somme de 6 500 000 $ par saison pour les quatre prochaines années.

Si on regardait la possibilité d’un rachat de contrat, on devrait alors lui verser la somme de 2 291 667 $ par saison pour les huit prochaines années, selon le site CapFriendly.

Entre-temps, il y a toujours l’option de placer le nom de Gallagher sur la liste des joueurs absents pour une très longue période, une décision permettant au Canadien d’ignorer la somme de 6 500 000 $.

Le pacte de Caufield

Il faut donc s’attendre à ce que les décideurs du Canadien soient très actifs au cours de l’entre-saison. Ils auront besoin de plus de latitude au niveau du plafond salarial, puisque Cole Caufield signera, si ce n’est pas déjà fait, un nouveau pacte.

La période pour compléter les effectifs, c’est une chose. C’est encore plus important pour les organisations tentant d’obtenir un laissez-passer pour les séries éliminatoires, mais, pour une organisation qui a dressé un plan afin de se remettre en marche, il faut savoir respecter les étapes et avoir l’œil sur toutes les opportunités d’affaires pouvant aider l’équipe à se développer plus rapidement.

Dorion a joué les bonnes cartes

Photo d'archives, AFP

On se demandait si Pierre Dorion allait surprendre ses homologues de la Ligue nationale.

Sa patience l’a bien servi. Jakob Chychrun est un défenseur qui donnera plus de profondeur à une brigade défensive misant sur deux patineurs très talentueux : Thomas Chabot et Jake Sanderson.

Avec Chychrun, les Sénateurs ont le personnel pour compétitionner à un haut niveau et représentent une équipe redoutable pour le sprint final en vue d’obtenir une qualification pour le tournoi printanier.

Les vétérans répondent bien. Les jeunes évoluent avec plus d’assurance grâce à l’appui des joueurs expérimentés comme Claude Giroux et Derick Brassard.

Dorion fait un travail exceptionnel dans un contexte bien particulier. La formation est à vendre, mais il doit s’assurer que l’équipe possède des actifs de premier plan, qu’elle progresse chaque saison et que l’intérêt des amateurs augmentera.

Une équipe qu’on va surveiller de près au cours des prochaines semaines.