Le prix de la notoriété

Je regrette que cette chère Guylaine Tremblay, adulée par ses innombrables fans, en soit arrivée à un point de saturation où elle doit se confier sur Facebook.

Elle fait face désormais à des critiques qu’elle reçoit de nombre de femmes qui lui reprochent des travaux de chirurgie esthétique qu’elle aurait subis. En gros, des femmes l’insultent en disant à quel point elle n’est plus belle.

D’abord, chère Guylaine, j’espère que vous n’ignorez pas que les femmes entre elles peuvent être des monstres. Je l’ai moi-même vécu et j’en parle dans mes mémoires intitulées Sans peur et sans regret.

Constamment, des femmes disaient que je n’étais pas une bonne mère, parce qu’elles me voyaient à la télé, tenant tête à des politiciens.

Alors, leur perversion n’a pas de limites. Il est temps de rappeler que l’envie et la jalousie s’inscrivent à l’encre rouge dans ce qu’il faut continuer d’appeler l’amitié et la solidarité entre femmes.

Les femmes entre elles peuvent se blesser avec plus d’acharnement que ne le laissent entendre les discours féministes teintés d’idéologie.

La preuve en est que nous sommes aussi la cible de femmes méchantes, et grossières comme celle qui vous a fait parvenir ce texte minable et qui vous blesse à cœur.

Encouragement

Si cela peut vous consoler, sachez que depuis le début de ma carrière je fais l’objet d’attaques vicieuses, dégoûtantes et cruelles de la part d’hommes. Car n’oublions pas que j’ai pris littéralement la place des hommes, car rares étaient les femmes qui occupaient le poste d’animatrice en informations au début des années 70.

Ce sont des hommes qui m’attaquaient et cela m’arrive encore. On visait toujours ma féminité, ici comme en France d’ailleurs, car je fréquentais beaucoup les plateaux de télévision. On n’a pas cessé de me traiter de « mal baisée », de « laideronne », de « lesbienne ». Tout y passait. Toujours un vocabulaire sexuel. Et pire, chère Guylaine, des femmes se retrouvaient parmi mes détracteurs.

Heureusement que j’ai été aimée toute ma vie, comme vous, par un certain nombre d’hommes tendres, délicats et respectueux.

J’ai compris avant vous – mon âge n’est pas le vôtre – que la solidarité féminine peut être parfois illusoire.

Ne vous laissez pas atteindre par des femmes aigries et malheureuses. Laissez-vous aimer par ceux et celles qui vous respectent et qui continuent à vous admirer.