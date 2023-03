Le respect est dû à tout le monde, incluant les personnes âgées

Je vous ai entendue souvent ces dernières années, autant à la radio qu’à la télé d’ailleurs, et je voudrais vous faire une remarque que vous ne devez pas prendre personnelle. Non pas que je sois contre le fait que vous preniez tout ce qu’on vous dit avec philosophie, mais je trouve que parfois, vous devriez vous rebeller quand on vous affuble du qualificatif de « personne âgée ». Vous devriez refuser de vous faire traiter ainsi, car on ne se permettrait jamais d’insulter quelqu’un en la traitant de « personne jeune » par exemple.

Je vous dis ça parce que j’ai à peu près votre âge et que je trouve que, malheureusement, en général, les gens nous manquent de respect à nous, les aînés. Je dis ça parce que quand j’étais jeune, il ne me serait jamais venu à l’idée de dire quelque chose de pas gentil à ma grand-mère, même s’il je trouvais qu’elle sentait mauvais ou qu’elle n’était pas gentille, ou que sa bouffe n’était pas bonne. C’était, avec mon grand-père, l’aînée de la famille et on la respectait. Quand on les visitait le dimanche, même si c’était ennuyeux de rester assis sans broncher dans son salon, alors qu’on aurait préféré aller courir à l’extérieur, on endurait en silence.

Aujourd’hui, tous les prétextes sont bons pour nous dévaloriser, incluant le fait qu’à peu près personne ne nous cède sa place dans l’autobus, et qu’on ne peut plus donner notre opinion sur ce qui se passe dans le monde parce que notre opinion, personne ne la veut. Même pas notre PM du Québec qui ne s’est occupé de nous que pour nous enfermer pendant la pandémie. Moi j’ai encore le goût de vivre et d’être vue comme une citoyenne à part entière. Je suis une personne de l’âge d’or après tout !

Une aînée qui tient à être respectée

Que l’on me traite de « personne âgée » quand j’en suis une, je ne vois vraiment pas quel mal il y a à cela ? Comme je considère également que, faisant partie d’une société multi-âge, je me dois de m’intéresser aux autres pour qu’on s’intéresse à moi. J’aime regarder évoluer les plus jeunes (de divers âges d’ailleurs) et m’intéresser à ce qui les allume. Parfois c’est positif et parfois négatif, mais au moins je sais où ils en sont. Je vous accorde qu’on nous doit le respect, mais comme je prône le maximum d’égalité en tout, je m’efforce de rendre la pareille aux autres. Parfois j’y perds, parfois j’y gagne, mais n’est-ce pas ça la vie dans toute sa splendeur ?