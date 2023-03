Le studio Behaviour Interactif produira l’adaptation cinématographique du jeu Dead by Daylight

Il y a de ces jeux qui connaissent vraiment de gros succès, si gros qu’ils sont dérivés en mégaproductions. Pour vous n’en citer que quelques-uns, Super Mario Bros, Mortal Kombat (deux fois !), Lara Croft, Resident Evil (la série complète !), Sonic ou encore Assassin’s Creed.

Et s’il y en a un qui nous touche de plus près, c’est bien le jeu Dead by Daylight qui sera porté au cinéma – un immense travail qui attend l’éditeur montréalais Behaviour Interactif.

Plus en détail, ce sont les studios Atomic Monster et Blumhouse qui s’associent à Behaviour Interactif, le plus grand studio de jeux au pays, pour réaliser l’adaptation cinématographique du jeu d’horreur Dead by Daylight qui connaît un véritable succès sur tous les marchés.

Évidemment, on est très content chez Behaviour pour lequel « notre devise est de créer des moments uniques, ensemble, pour toujours. Atomic Monster et Blumhouse sont les partenaires idéaux pour réaliser l'entrée fracassante de Dead by Daylight sur le grand écran », lance le vice-président exécutif, Stephen Mulrooney.

Les recherches pour un réalisateur et un scénariste sont présentement en cours afin de propulser la franchise Dead by Daylight vers de nouveaux sommets, peut-on lire sur le communiqué.

Ce dernier précise que « depuis son lancement en 2016, Dead by Daylight a conquis plus de 50 millions de joueurs dans le monde, avec deux millions de joueurs qui entrent dans Le Brouillard quotidiennement. Le jeu propose un vaste univers où l'horreur classique survit et prospère. Ayant accueilli des personnages emblématiques de la télévision, du cinéma et du jeu, il est normal que la franchise s'étende à de nouveaux horizons pour raconter son histoire ».

Vidéo YouTube du jeu Dead by Daylight