LNH: la nouvelle destination de Jonathan Quick est...

Le gardien Jonathan Quick est devenu un porte-couleurs des Golden Knights de Vegas et ne portera donc jamais l’uniforme des Blue Jackets de Columbus, qui l’ont acquis plus tôt cette semaine.

D’après quelques sources, dont le journaliste de la chaîne Sportsnet Elliotte Friedman, les deux organisations concernées ont conclu une transaction, avant l’échéance fixée à vendredi, 15 h, pour transiger des joueurs admissibles à disputer les prochaines séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey. Les détails de l’échange demeurent à préciser.

Selon plusieurs sources, Quick n’a guère apprécier le pacte le faisant passer des Kings de Los Angeles aux Jackets, mercredi. Le double vainqueur de la coupe Stanley a pris le chemin de l’Ohio en compagnie de deux choix de repêchage en retour du gardien Joonas Korpisalo et du défenseur Vladislav Gavrikov.

Cette saison avec les Kings, l’athlète de 37 ans a éprouvé des ennuis, conservant un taux d’efficacité de ,876 et une moyenne de buts alloués de 3,50. En dépit de ses problèmes, Los Angeles a obtenu sa part de victoires et occupait le deuxième rang de la section Pacifique avant d’accueillir le Canadien de Montréal, jeudi.

Au Nevada, où les Knights recevront les Devils du New Jersey, vendredi, et le Tricolore, dimanche, la thématique des gardiens demeure un sujet d’actualité. La troupe de l’entraîneur-chef Bruce Cassidy doit se débrouiller sans Logan Thompson, blessé au bas du corps. Adin Hill a pris le relais momentanément et a vaincu les Hurricanes de la Caroline, mercredi. Privé de Robin Lehner pour la saison, Las Vegas occupe le sommet de la Pacifique, deux points devant les Kings.