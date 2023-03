L’Océanic jouera à domicile en fin de semaine

RIMOUSKI - L’Océanic pourra finalement disputer son programme double face aux Olympiques de Gatineau à domicile cette fin de semaine, mais les parties seront disputées samedi et dimanche au lieu de vendredi et samedi.

Rappelons que la situation était inquiétante depuis la fermeture du Colisée Financière Sun Life de Rimouski lundi en raison de la présence d’amiante dans l’air détecté lors de travaux réalisés à la suite d’un dégât d’eau survenu le 4 février dernier.

Le domicile de l’Océanic rouvrira ses portes vendredi matin à 8 h. Le maire de Rimouski, Guy Caron et son directeur général, Marco Desbiens, en ont fait l’annonce lors d’un point de presse ce jeudi en fin de journée. « Les travaux de réparation des surfaces endommagées sont complétés et les tests de qualité de l’air effectués dans l’ensemble du bâtiment confirment l’absence de particules volatiles d’amiante dans l’air », a assuré M. Desbiens.

Les résultats de laboratoire obtenus dans les dernières heures démontrent également que les particules prélevées le 24 février qui détectaient une présence du contaminant dans l’air s’avèrent sous la norme, contrairement à ce qui avait été annoncé en début de semaine. »

Photo Alexandre D’Astous

Le bâtiment est sécuritaire

« Je veux rassurer les gens. Les résultats des tests reçus aujourd’hui (jeudi) de la firme Groupe Gesfor, spécialisée dans la gestion de l’amiante, certifient que le bâtiment est complètement sécuritaire pour la reprise des activités et le retour du personnel administratif basé dans le bâtiment. Nous avons également travaillé en étroite collaboration avec la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST) dans le processus de réouverture du bâtiment », a précisé le maire de Rimouski, Guy Caron.

Programme double samedi et dimanche

Les matchs de l’Océanic prévus face aux Olympiques de Gatineau les 3 et 4 mars sont déplacés aux 4 mars à 19 h et 5 mars dès 15 h. Le match annulé du 1er mars a quant à lui été remis au mercredi 15 mars. « Nous avons mis le match de samedi à 19 h pour permettre aux deux équipes de pouvoir s’entraîner le matin. Nous allons fêter la fin de la relâche scolaire en grand avec deux bons matchs de hockey. L’Océanic vient de confirmer sa place en séries éliminatoires pour une 16e année consécutive et aura besoin des meilleurs partisans au pays pour le reste de la saison ainsi que lors de son parcours éliminatoire, maintenant que nous savons qu’on peut se présenter au Colisée en toute sécurité », a déclaré le directeur administratif de l’Océanic, Jean-Philippe Bérubé.