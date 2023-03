La députée caquiste Marie-Louise Tardif sous enquête pour des menaces alléguées

La députée Marie-Louise Tardif fait l’objet d’une enquête policière après avoir présumément menacé et intimidé, en pleine salle de cour, une ancienne employée venue témoigner dans le cadre d’une poursuite visant l’élue caquiste.

La Sûreté du Québec a confirmé, mardi, que sa division des crimes majeurs à Trois-Rivières est désormais chargée d’enquêter à la suite de propos que la députée de Laviolette–Saint-Maurice aurait tenu vendredi dernier, en marge des procédures intentées par son ancien directeur de bureau de comté, Marc Leopold Fortin. Ce dernier réclame 15 000 $ aux petites créances à la suite de son congédiement par la députée, qu’il considère injustifié.

Selon Le Nouvelliste, Mme Tardif aurait notamment lancé qu’elle allait maintenant « embarquer sur ton cas » à une autre ex-employée de son bureau de comté, Sylvie Guilbeau, qui était appelée à agir à titre de témoin dans cette affaire.

La députée caquiste en aurait ajouté une couche à l’ajournement de la cause, rapporte le quotidien trifluvien. « Elle m’a menacée de me faire arrêter par la Sûreté du Québec », en plus de lui demander « si je voulais qu’on salisse ma réputation », a confié au Nouvelliste Mme Guilbeau, qui a cessé de travailler au bureau de circonscription en avril 2019.

Contactée par notre Bureau parlementaire, l’aile parlementaire caquiste s’en est tenue à une courte déclaration.

« Le whip en chef du gouvernement, Éric Lefebvre, va rencontrer Marie-Louise Tardif pour entendre son point de vue. Nous ne ferons pas d’autres commentaires d’ici là », a répondu Marc Danis, directeur des communications du cabinet du whip en chef du gouvernement.

Le Journal a tenté de joindre Mme Tardif, mais son actuel directeur de bureau de comté, Guy Veillette, a confirmé que la députée est présentement en vacances, ajoutant qu’il n’était pas possible de la rejoindre au téléphone.

Rappelons que les 125 députés de l’Assemblée nationale sont en « semaine de travail en circonscription » pendant la relâche scolaire.

Photo d'archives Marc-André Gagnon

Une députée « pas reposante »

Ce n’est pas la première fois que la députée caquiste de Laviolette–Saint-Maurice se retrouve dans l’eau chaude.

Dès le début de son premier mandat, en 2018, elle a fait l’objet d’une plainte déposée par le Parti libéral du Québec, en raison du lien qu’elle avait conservé avec le Parc de l'Île Melville, dont elle était la directrice générale jusqu’à son élection. Elle avait notamment entreposé, dans les locaux du Parc de l'Île Melville, de meubles appartenant à l’Assemblée nationale autrefois utilisés par sa prédécesseure, Julie Boulet.

La Commissaire à l’éthique et à la déontologie de l’Assemblée nationale avait conclu que Mme Tardif avait commis un manquement à l’article 26 du code de déontologie des députés, « en n’évitant pas tout conflit survenu entre l’exercice de sa charge de députée et sa fonction de directrice générale du Parc, et ce, dans le cadre du transfert des biens meubles auparavant situés dans le bureau de circonscription de Grand‐Mère ».

D’avis que la députée était de « bonne foi », la Commissaire n’avait recommandé aucune sanction. C’est d’ailleurs dans la foulée de cette affaire que M. Fortin aurait été dégommé au bureau de comté.

Pendant la dernière campagne électorale, Mme Tardif a fait les manchettes après avoir laissé entendre, dans une entrevue à la radio locale, que la CAQ pouvait être un parti « assez restrictif et contrôlant » pour les simples députés.

« Je n'ai pas la latitude que j'aurais si j'étais une indépendante », avait avoué Mme Tardif.

François Legault avait dû se porter à sa défense, quelques heures après avoir déclaré, lors d’un arrêt dans sa circonscription à Shawinigan, que « ceux qui connaissent Marie-Louise savent qu’elle n’est pas reposante ».

« C’est comme ça dans tous les partis », avait soutenu le chef caquiste, soulignant la nécessité « d’une certaine solidarité » au sein d’une formation politique.

– Avec la collaboration de Valérie Gonthier, Le Journal de Montréal