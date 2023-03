Pas de plafond de revenu pour les médecins millionnaires pour l'instant

Les médecins spécialistes millionnaires sont dans la mire de leur syndicat, qui cherche une manière de plafonner leur revenu sans risquer de nuire aux soins à la population.

En 2022, une analyse actuarielle interne a été commandée par la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ). Or, celle-ci ne parvient pas à trouver une façon de limiter certains revenus sans qu'il y ait un impact négatif sur les actes médicaux.

«C’était plus compliqué que ça en avait l’air à la base, avoue Anne-Louise Chauvette, porte-parole de la FMSQ. Ce n’était pas aussi simple que mettre un plafond et on arrête ça là. Si on faisait ça, il y avait des impacts sur les patients.»

Grogne à l’interne

Voilà quelques années que le nombre de médecins qui gagnent plus d’un million de dollars par an augmente au Québec. En 2021, 294 médecins, un record, ont franchi ce cap, dont 272 étaient des spécialistes. Les radiologistes, les ophtalmologistes et les cardiologues représentaient 69% des millionnaires.

D’ailleurs, le président de la FMSQ, le Dr Vincent Oliva, avait avoué en 2021 que ces statistiques suscitaient de la grogne à l’interne, et que ces chiffres «passent mal dans l’opinion publique».

«La facturation, c’est comme un buffet, personne ne vérifie ce que tu mets dans ton assiette. Il y a des gens qui surfacturent pour des actes plus ou moins réalisés, ou utilisent des codes de facturation borderline», déplore un orthopédiste sous le couvert de l’anonymat.

Dans la dernière année, différents types de plafonnement ont été étudiés par la FMSQ. Les critères de «hauts revenus» ont aussi été analysés sous différentes formes. Entre autres, les médecins qui gagnaient 800 000$ et 900 000$ ont aussi été évalués, ou ceux qui se démarquaient par rapport à la moyenne de leur spécialité.

Types de plafonnement étudiés par le syndicat

Plafonner le revenu (annuel, trimestriel ou journalier)

Ajuster les tarifs

Plafonner l'activité, le volume (par médecin, par jour ou par patient)

Combinaison de ce qui précède*

«On voulait essayer de comprendre comment certains arrivent à facturer des montants aussi importants, dit Mme Chauvette. Ce dont on s’est rendu compte, c’est que [...] ce n’est pas par déviance ou malhonnêteté.»

Selon les analyses, les médecins qui ont de grands revenus travaillent beaucoup, souvent en région éloignée, et de façon urgente. Puisque les médecins sont payés à l’acte par la Régie de l’assurance maladie du Québec, plafonner leur revenu équivaudrait à limiter le nombre de patients soignés, soutient la FMSQ.

La porte demeure ouverte

Devant ce constat, la FMSQ poursuivra les discussions avec le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

«La porte n’est pas fermée [au plafonnement], assure Mme Chauvette. Mais, il faut discuter des enjeux collatéraux pour s’assurer qu’il n’y a pas de bris de services.»

«Notre priorité, c’est que les patients soient soignés», assure-t-elle.

L'Association des radiologistes du Québec n'a pas voulu commenter le dossier, et les associations des ophtalmologistes et des cardiologues n’ont pas rappelé Le Journal au moment de publier.

*Source: FMSQ