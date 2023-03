Prolongation du boulevard Étienne-Dallaire: un élu croit que Lévis va abandonner le projet

Alexandre Fallu, nouvel élu d’opposition à l’hôtel de ville de Lévis, s’est dit convaincu que l’administration Lehouillier va écouter la population en annulant son projet de prolonger le boulevard Étienne-Dallaire.

C’est ce que le conseiller municipal de Christ-Roi, qui a été assermenté mercredi, a mentionné jeudi au Journal.

Il y a deux semaines, ce dernier a remporté une victoire serrée, par à peine 11 voix d’écart, contre le candidat du parti du maire lors d’un scrutin partiel.

« Nous, on a lancé un référendum à la fin de l’élection en disant que si on est élus, la volonté des gens est d’avoir un parc plutôt qu’un prolongement du boulevard. Je suis convaincu que le maire va respecter la démocratie à ce niveau-là », a-t-il laissé tomber.

Fin de non-recevoir

Pourtant, le maire Gilles Lehouillier a répété lundi soir ce qu’il disait en janvier et en février lors de la campagne électorale. Que son candidat soit élu ou non, le boulevard Étienne-Dallaire sera prolongé.

« Notre stratégie est toujours la même. On est en plan et devis pour la réalisation du boulevard Étienne-Dallaire tel qu’on s’est engagés à le faire il y a plusieurs années. On est rendus à l’étape exécution », a-t-il réitéré.

D’après lui, « on ne va pas à l’encontre de la volonté populaire puisqu’on a été élus à l’élection générale [de 2021]pour continuer la réalisation de ce projet-là ».

« Vent de fraîcheur »

D’autre part, Alexandre Fallu a insisté sur « le vent de fraîcheur » qui soufflera sur la scène municipale lévisienne.

Même si l’équipe du maire Lehouillier détient toujours une très large majorité, le conseiller de Repensons Lévis croit qu’il va y avoir davantage de débats.

Comme le parti d’opposition a désormais deux conseillers – Serge Bonin et Alexandre Fallu –, les avis de proposition pourront être débattus plus facilement lors des conseils municipaux.

Le budget annuel de recherche de Repensons Lévis passera de 26 000 $ à 52 000 $.