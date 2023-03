«Saboteurs» ukrainiens en Russie: Kyïv dénonce une «provocation délibérée» de Moscou

La présidence ukrainienne a dénoncé jeudi comme une «provocation délibérée» de Moscou les informations des autorités russes faisant état de l'infiltration de «saboteurs» ukrainiens dans une région russe frontalière.

«L'histoire sur le groupe de sabotage ukrainien en Russie est une provocation délibérée classique. La Russie veut effrayer sa population pour justifier» son invasion de l'Ukraine, a déclaré sur Twitter Mykhaïlo Podoliak, conseiller de la présidence.

Il a sous-entendu que l'incident rapporté par les services de sécurité russes et le gouverneur local dans la région frontalière de Briansk pourrait être liée à l'action de «partisans» russes. Les partisans sont des militants opérant selon des méthodes de guérilla.

«Le mouvement partisan en Russie se renforce et devient plus agressif. Craignez vos partisans...», a assuré M. Podoliak.

Selon les autorités russes, un «groupe de reconnaissance et sabotage» ukrainien s'est infiltré dans la région de Briansk, dans le village de Lioubetchané, et a ouvert le feu sur une voiture, tuant un habitant et blessant un enfant.

Les régions russes frontalières de l'Ukraine ont été visées à de multiples reprises par des bombardements depuis le début de l'invasion il y a plus d'un an, mais il est très rare que les autorités russes évoquent un groupe de sabotage.