CH: au tour des Ducks

Le Canadien de Montréal poursuivra son périple dans l'Ouest américain vendredi soir lorsqu'il affrontera les Ducks d'Anaheim.

La veille, le CH a perdu 3 à 2 contre les Kings de Los Angeles. Lors de cette rencontre, le nouveau venu Denis Gurianov a trouvé le fond du filet.

Au cours du premier duel de ce voyage, le CH avait vaincu les Sharks de San Jose 3 à 1, mardi.

Avec 56 points, le CH est avant-dernier au classement de l'Association de l'Est. Toutefois, il a remporté six de ses 10 derniers duels.

De leur côté, les Ducks croupissent dans les bas-fonds du classement de la Ligue nationale, avec 48 points; ils ont deux points de plus que les Blue Jackets de Columbus, qui sont derniers, et un point de plus que les Blackhawks de Chicago, en 31e place.