Des avocats dénoncent l’abattage d’un cerf à Longueuil

Après l’incident du cerf abattu par 13 projectiles près du parc Michel-Chartrand à Longueuil, des juristes jugent nécessaire une prise de conscience citoyenne pour empêcher une telle tragédie de se reproduire.

Des vidéos rendues publiques le 19 février montrent un policier tirer au moins 13 coups de feu en direction d’un cerf blessé et coincé au pied d’un arbre, une scène désolante qui a révulsé les riverains.

Le cabinet d’avocats Goldwater, Dubé est monté au créneau pour dénoncer cet incident dans une lettre ouverte, alors que le dossier de l’abattage des cerfs est encore pendant devant les tribunaux.

«Nous n’avons pas tenu à sonner les sirènes d’alarme, étant convaincus que la contestation judiciaire de la décision d’abattre le troupeau de cerfs vivant au parc Michel Chartrand était la bonne voie pour empêcher la tuerie», a indiqué le cabinet d’avocats.

Mais, les avocats Goldwater et Dubé réalisent que finalement la voie judiciaire seule ne constitue plus la solution et jugent que désormais une prise de conscience est plus que jamais «impérative».

«Nous ne pouvons pas concevoir que la Ville n'ait pas mis en œuvre des mesures raisonnables pour prévenir ce genre de situation, a fortiori suite à l’ordonnance rendue par la Cour d’appel le 14 décembre 2022, interdisant tout abattage de cerfs», a déploré Me Goldwater.

La Cour d’appel du Québec avait en effet ordonné en décembre dernier à la Ville de Longueuil la suspension du projet d’abattage des cerfs, en attendant un jugement au fond, après le pourvoi en contrôle judiciaire.