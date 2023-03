[EN IMAGES] Un mystérieux escadron d’hélicoptères fait tourner les têtes à Montréal

De nombreux Montréalais ont été témoins d’une scène inhabituelle dans le ciel de la métropole jeudi soir.

Quatre hélicoptères militaires ont survolé la ville à basse altitude, alignés en formation quasi parfaite, au point où certains témoins ont même pensé qu’il s’agissait d’un grand avion vu de loin.

Plusieurs internautes ont fait parvenir leurs images à TVANouvelles.ca où il est possible de voir ces appareils non identifiés se déplacer.

#helicoptere #helicopter #montreal



4 helicos dans le ciel de Montréal à très basse altitude.



C’est pourquoi? What is it? pic.twitter.com/XRHgPdtu90 — Olivier J. Pellerin (@oPellerin) March 3, 2023

Les appareils auraient traversé Montréal à basse altitude vers 21h30. Ils auraient ensuite été vus plus tard dans la nuit à Sorel-Tracy.

Particulièrement imposants, et assez bruyants, ces appareils ne passent jamais inaperçus.

Des entrainements ont lieu à intervalles réguliers où les Montréalais peuvent les observer à l’occasion.

What’s is happening ? Montreal 4 helicopter pic.twitter.com/FXNDEzNpRm — Marcgros Peus💛🖤🤙😹🍕🍔 (@Omarborussen09) March 3, 2023

Certains entraînements ou passages sont parfois annoncés à l’avance.

Dans ce cas-ci, nous avons questionné les Forces armées pour en savoir plus.

Il pourrait s’agir du 438e Escadron tactique d'hélicoptères situé à Saint-Hubert, au Québec.

«Équipé de CH-146 Griffons, les tâches du 438e Escadron comprennent le transport utilitaire tactique armé et non armé, la formation de membres d'équipages d'hélicoptères tactiques aux tactiques d'aviation élémentaires et avancées, la formation technique du personnel au sol et des mécaniciens de bord du CH-146, et l'entretien périodique des aéronefs de la flotte de CH-146», peut-on lire sur le site de l’escadron.

C’était quoi ces quatre avions super bruyants au dessus de la ville ?#avion #montreal — Axel Tardieu (@axeltardieu) March 3, 2023

Ils peuvent collaborer à des opérations de recherche et sauvetage, faire de la reconnaissance, et du soutien aux organismes fédéraux, provinciaux et locaux des forces du maintien de l’ordre.

Plus de détails suivront.