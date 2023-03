Éric Duhaime: le Parti conservateur est victime de sa faible visibilité

Le dernier sondage Léger est certainement décevant et inquiétant pour Éric Duhaime et le Parti conservateur du Québec. Retombé sous la barre des 10 %, il aurait perdu presque le tiers des appuis obtenus lors de l’élection d’octobre.

S’agit-il vraiment d’une désaffection ? Les électeurs abandonnent-ils vraiment Éric Duhaime au profit d’une autre formation politique ? Je n’y crois pas tellement. Je pense plutôt que le Parti conservateur est victime de sa faible visibilité.

Éric Duhaime a joui d’une tribune unique lorsqu’il était seul à dénoncer les mesures sanitaires en temps de pandémie. Puis il a bénéficié d’une couverture électorale complète. Il a même été invité aux débats compte tenu de sa solide tenue dans les sondages de l’époque.

Or depuis l’élection, sans élu à l’Assemblée nationale... et sans COVID, on ne le voit presque plus. Est-ce sa faute ou la faute des médias ? Ou un peu des deux ?

Chose certaine, ses adversaires doivent se frotter les mains. Leur refus de lui laisser la moindre place à l’Assemble nationale, bien que peu démocratique, semble porter ses fruits. Moins de visibilité, moins d’appuis, le danger de tomber dans l’oubli, ce sont des idées que les autres partis avaient bien présentes en tête au moment de le laisser sur le trottoir pour ses conférences de presse.

Sa responsabilité

Éric Duhaime ne peut pas se contenter de mettre le blâme sur les autres. Il a quelques enjeux de communications. D’abord, il ne peut pas demeurer le seul porte-parole de son parti. En campagne électorale, il en avait mis quelques rares candidats à l’avant-scène. L’impression c’est qu’ils ont disparu depuis. C’est une conséquence de ne pas avoir d’élus qui font de la politique à temps plein au parlement.

Il vit aussi les lendemains de pandémie. Certains de ses supporters ne s’intéressaient qu’à ce seul sujet. Certains vivent encore enfermés dans ce passé.

Je me suis amusé en fin de semaine à regarder les publications d’un partisan d’Éric Duhaime qui m’insultait en ligne. Au cours des 30 derniers jours, cette personne avait partagé et publié des dizaines et des dizaines de textes sur un enjeu unique : le vaccin ! Pendant que le reste du monde a repris sa vie, quelques traumatisés sont restés accrochés et essaient encore de prédire les malheurs qui vont frapper les pauvres vaccinés...

J’imagine le défi pour le chef conservateur de transformer des obsessifs en véritables conservateurs, afin qu’ils le suivent et adhèrent à un ensemble d’idées cohérentes. Il a jadis profité d’une insatisfaction envers la gestion de la pandémie. La COVID sortie de l’actualité, il doit s’imposer maintenant sur d’autres thèmes.

Ce qui fait l’actualité

Au cours des dernières semaines, le PQ a éclipsé Éric Duhaime avec la crise du serment au roi. Pendant ce temps, le conservateur tentait désespérément d’attirer l’attention sur les hausses énormes de taxes municipales qui vont happer les ménages.

Duhaime en perte d’influence ? Baisses d’impôt et privé en santé dès le début du mandat, la CAQ semble tenir compte de sa présence.