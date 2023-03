Faux achat d'un iPhone sur Kijiji: trahi par son ADN, il écope de 3 ans

Un Montréalais qui avait sauvagement tabassé un simple citoyen pour lui voler son iPhone mis en vente sur Kijiji a été rattrapé par son ADN après des années, ce qui lui a finalement valu d’être condamné à trois ans de pénitencier.

• À lire aussi: Agressions tellement sauvages

«Il s’agit d’un vol qualifié à l’encontre d’un simple particulier vulnérable [...]. La victime a été gravement blessée ; en plus, le traumatisme psychologique [...] pourrait être important et persister longtemps», a commenté le juge Salvatore Mascia avant de condamner Philippe Henri Nguene Nguene, jeudi au palais de justice de Montréal.

Le dangereux voleur, âgé de 28 ans, avait commis son crime en décembre 2015. Ciblant un homme qui vendait son vieil iPhone, il lui avait donné rendez-vous dans le stationnement d’un centre commercial de Montréal-Nord.

Capture d’écran d’images déposées en preuve à la Cour

«La victime s’est présentée au volant de son véhicule, a relaté le juge. L’accusé est monté à bord afin d’examiner le téléphone à vendre et l’ayant dans les mains, il a sorti une bonbonne de poivre de Cayenne et a aspergé la victime, qui l’a frappée aussi en guise de défense.»

Trahi par son ADN

Mécontent que la victime ait résisté, Nguene Nguene l’a alors tabassée avant de quitter les lieux avec l’iPhone à vendre, mais aussi un autre, neuf, que la victime venait d’acheter.

«La victime a subi une fracture du nez, a eu une dent cassée et plusieurs contusions et saignements au niveau du visage», a indiqué le juge.

Nguene Nguene avait réussi à s’enfuir avant l’arrivée des policiers. Or, il ignorait que son ADN avait été trouvé sur la bonbonne de répulsif abandonnée dans la voiture. Et trois ans plus tard, en raison d’un prélèvement d’ADN dans une autre affaire, les enquêteurs ont pu confirmer qu’il était bien l’agresseur.

Capture d’écran d’images déposées en preuve à la Cour

Plutôt que d’aller à procès, il avait plaidé coupable de vol qualifié et de voies de fait causant des lésions.

«Il n’a pas d’empathie envers la victime et n’a livré aucun témoignage pour exprimer des remords pour son geste violent», a expliqué le magistrat, qui l’a condamné à 3 ans de pénitencier. La Couronne réclamait six mois de plus, tandis que la défense suggérait une année d’incarcération.

Nguene Nguene détient plusieurs antécédents judiciaires pour des crimes violents, entre autres pour s’en être violemment pris à des passants croisés dans le secteur des bars du boulevard Saint-Laurent, en 2019. À la suite de cet événement, la Couronne avait demandé qu’il soit déclaré délinquant à contrôler. Le dossier est toujours en cours.