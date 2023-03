Filiale d'Hydro-Québec: Hilo perd un gros morceau

Alors qu’Hydro-Québec ramène sous son joug sa filiale Hilo, des employés déchantent à l’idée de quitter une start-up pour une société d’État comme Hydro. David Saint-Germain, chef des technologies depuis 2020, a d’ailleurs démissionné mercredi pour joindre la firme de surveillance d’orbites North Star.

« En termes d’alignement de carrière, les restructurations récentes ne correspondent pas avec ma vision des choses pour le futur, donc j’ai tiré ma révérence, dit-il. Mais c’est à contrecœur, ajoute-t-il, parce qu’Hilo est performante et rencontre les attentes. »

En octobre dernier, Hydro-Québec congédiait le PDG de sa filiale Hilo, Sébastien Fournier. Hilo n’avait pas généré les résultats qu’espérait Hydro-Québec, et la société d’État voulait « réévaluer le modèle d’affaires » d’Hilo.

Pourtant, les gens chez Hilo ont livré la marchandise, selon David Saint-Germain. « Ce n’est pas tout à fait vrai qu’Hilo ne rencontrait pas ses objectifs », corrige-t-il.

« Hilo a été mise sur pied il y a environ trois ans. Il n’existait alors aucune plateforme technologique. Mais vous allez voir à la fin de cet hiver, les chiffres qui vont sortir, on est au-delà de ce qui a été déposé à la régie », dit-il.

M. Saint-Germain précise qu’il quitte parce que la direction que prend Hydro-Québec avec ses filiales « ne lui correspond plus ».

« Évidemment, ça crée un réalignement. Il y a des gens qui ne se sont pas inscrits à Hydro-Québec. Ils se sont inscrits à une filiale à vocation commerciale, mais ce n’est pas le même type d’employeur, disons. »

Négociations en cours

Chez Hydro-Québec, on affirme que des annonces ont débuté afin de tenir informés les 150 employés de la filiale.

« Certaines activités d’Hilo demeureront au sein de la filiale, par exemple le développement technologique, ce qui représente plus de la moitié des employés d’Hilo. D’autres opérations, telles que le marketing, les ventes, le service à la clientèle, seront intégrées aux activités d’Hydro-Québec. Certains employés d’Hilo devraient devenir des employés d’Hydro-Québec, des discussions sont en cours avec les syndicats à ce sujet », explique Cendrix Bouchard, d’Hydro-Québec.

Les décisions prises par Hydro-Québec visent le maintien des activités d’Hilo, la croissance ainsi que des gains en efficience en évitant le dédoublement de certaines activités, ajoute le porte-parole.

Diriger le trafic dans l’espace

Les astres ne sont peut-être plus alignés pour Hilo et David Saint-Germain, mais ce dernier aura l’occasion d’en exercer le contrôle avec son nouveau défi : diriger le trafic dans l’espace.

C’EST QUOI HILO ?

Créé comme une filiale non réglementée d’Hydro-Québec, Hilo propose un concept de maison intelligente avec un système de contrôles et de thermostats intelligents. En optimisant leur consommation et en répondant aux défis que leur lance Hilo lors des pointes, les clients économisent sur leur facture d’électricité.

David Saint-Germain

Il atterrit chez North Star, une firme montréalaise

Son poste : chef de la direction des opérations

chef de la direction des opérations Sa mission : gérer le trafic de l’espace et éviter les nombreuses collisions qui peuvent survenir entre les innombrables débris en orbite autour de la Terre et l’équipement de ses clients