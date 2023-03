Formule 1: Aston Martin «pourrait causer une vraie surprise»

Le premier Grand Prix de la saison 2023 de Formule 1 n’a pas encore été disputé, mais les compétiteurs de l’écurie Aston Martin s’entendent pour dire que les progrès sont immenses pour le constructeur britannique.

Cela sourit évidemment à Lance Stroll, qui a été en mesure de piloter l’AMR23 aux essais libres pour la première fois, vendredi matin. Sur le circuit de Sakhir, quelques jours avant le GP de Bahreïn, le Québécois a montré le sixième meilleur chrono de la première séance.

Bien remis de sa blessure à un poignet subie lors d’une chute à vélo, Stroll a effectué son tour le plus rapide en 1 min 34,298 s. Il était toutefois bien loin du meneur Sergio Perez (Red Bull), auteur d’un temps de 1:32,758.

Or, le nouveau coéquipier du Montréalais, le vétéran Fernando Alonso, s’est glissé entre les deux Red Bull, en deuxième place. Il a devancé le champion en titre, Max Verstappen, par un peu plus de deux dixièmes de seconde. L’Espagnol a connu un très bon début de saison dans les tests et ses succès rejaillissent sur Aston Martin.

«Je crois qu’ils pourraient causer une vraie surprise cette année, a confié au site F1.com le patron de l’écurie Red Bull, Christian Horner. Ils sont les candidats inattendus. Ça montre qu’il est possible de passer du milieu de peloton à potentiellement plus haut rapidement.»

«Clairement, je crois qu’ils ont fait un grand pas vers l’avant en comparaison à l’an dernier, si vous vous souvenez de Bahreïn 2022, a ajouté le directeur de Ferrari, Fred Vasseur. Ils performent sur les courts relais et les longs, et sont encore plus impressionnants quand ça dure.»

Les adversaires des monoplaces vertes attendent évidemment avec impatience les résultats des qualifications de samedi, puis de la course du lendemain pour se prononcer avec assurance.

Avec Stroll et l’Allemand Sebastian Vettel dans ses baquets, Aston Martin avait conclu la saison 2022 au septième rang du classement des constructeurs.