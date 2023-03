Gary Bettman serait horrible pour gérer un pool de hockey

Gary Bettman serait dans mes premiers choix pour lancer une ligue sportive et faire des bidous. Mais il serait le pire pour gérer un pool de hockey.

Si vous faites des pools avec des amis, vous savez déjà que les débats peuvent s’enflammer à propos de certains règlements, même si le gagnant ne remporte que 40 $.

Imaginez avec Bettman... qui arriverait avec certains règlements en vigueur dans la Ligue nationale...

«OK, les participants, vous avez le droit d’envoyer vos joueurs finis au pooleur Charles. Il est pourri et il est certain de perdre. Au moins, il risque d’avoir le premier choix l’an prochain. Charles pourra payer vos boulets et vous, vous pourrez prendre de nouveaux joueurs.»

«Ah oui, si ça ne fonctionne pas, vous pouvez même lui demander de payer la moitié du salaire de certains de vos joueurs.»

Voyons! À quoi ça sert, le plafond salarial ? On a établi les règles du pool pour se donner les mêmes chances, monsieur le commissaire.

«Attendez, les pooleurs, je voulais vous dire autre chose, aussi. Si vous n’avez pas de place sous le plafond salarial, placez un joueur sur la liste des blessés à long terme et remettez-le sur la glace pour les séries. Je n’ai pas de problème avec ça.»

Comme Nikita Kucherov en 2021 ou Taylor Hall cette année.

Ce serait la zizanie... et la dernière année de ce pool.

Évidemment, gérer la LNH, ce n’est pas comme gérer un pool, même si les pooleurs se prennent toujours bien au sérieux. La situation n’est pas aussi simple pour Bettman.

Et ce n’est pas lui qui fixe toutes les règles. Les propriétaires, les joueurs et surtout les administrations des équipes ont créé ce cirque des échanges de contrats de joueurs finis et les entourloupettes pour déjouer l’esprit de la convention collective.

Mais le leader et le membre du Temple de la renommée du hockey à la tête de la ligue, c’est Bettman.

Les beaux Coyotes à Bettman

Et surtout, quand on parle des Coyotes, il est difficile de ne pas les lier au leadership du commissaire.

«Les Coyotes sont une vraie farce», a dit John Scott, jeudi. Il est bien placé pour en parler. Il a lui-même évolué en Arizona et son contrat a été lancé un peu partout pour finir sa carrière.

«Ils dépensent presque 30 M$ pour des joueurs blessés et ne paient leurs joueurs que 43 M$», a-t-il souligné sur Twitter.

Rappelons que les Coyotes paient cette année Shea Weber, Oliver Ekman-Larsson, Bryan Little, Andrew Ladd, Jakub Voracek, Patrick Kane et Nick Bjugstad. Tous des joueurs qui ne joueront pas un match cette saison avec les Coyotes.

Et cette situation ne date pas d’hier pour les pauvres Coyotes.

L’équipe a payé Marian Hossa de 2018 à 2021, alors qu’il n’a pas joué un match après 2017.

Pavel Datsyuk était un Coyote lors de la saison 2016-2017, alors qu’il jouait plutôt dans la KHL.

Chris Pronger était payé par les Coyotes en 2016 et 2017. Son dernier match a été disputé lors de la saison 2011-2012.

Dave Bolland appartenait à l’équipe de 2016 en 2019, mais il ne jouait pas depuis 2016 lorsqu’il était avec les Panthers.

C’est la règle, mais c’est n’importe quoi

Tout cela donne des leviers stratégiques aux directeurs généraux. Ils fonctionnent dans les paramètres et les règles actuelles, me direz-vous.

À une époque, les joueurs avaient le droit de jouer sans casque. C’était la règle. C’était vraiment épais, mais c’était la règle.

Là, Patrick Kane passe de Chicago à New York. Et en raison de ces «paramètres», les Coyotes arrivent de nulle part et paient une partie du salaire de Kane. C’est quand même épais aussi comme paramètre.

Mais pourquoi la ligue tient-elle absolument à la parité, alors?

À quoi sert le plafond salarial?

Pourquoi encourager les équipes à perdre pour avoir Connor Bedard, alors que chaque saison, d’autres formations peuvent se paqueter un club de fou?

Comme dans nos pools, les débats risquent d’être enflammés durant la saison morte de la LNH.