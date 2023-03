Grande diplômée de l’Université Laval

Chantal Guay (photo), directrice générale du Conseil canadien des normes, est la troisième lauréate du prix Grand diplômé 2023 décerné dans le contexte de la reconnaissance annuelle Les Remarquables de l’Université Laval. Première femme et première francophone nommée à la tête du Conseil canadien des normes (CCN), Mme Guay représente le Canada au Conseil de l’Organisation internationale de normalisation (ISO). Diplômée de l’Université Laval en génie géologique, Mme Guay a mené de grandes avancées en matière de normalisation, tant au Canada qu’à l’étranger, dans les domaines de l’environnement, de l’économie numérique, de l’innovation, de la santé et de l’égalité des sexes. Avant de se joindre au CCN, Chantal Guay a été cheffe de la direction à Ingénieurs Canada. En 2020, elle a été élue fellow de l’Académie canadienne du génie pour son apport considérable à la profession d’ingénieur. Le prix Grand diplômé est décerné depuis 1952 à des personnes diplômées de l’Université Laval qui, par leurs activités professionnelles et leur contribution à la société, font honneur à l’Université Laval et à leur profession.

Maison Yolande-Lagacé

Photo fournie par la Société

La Société Alzheimer de Québec a inauguré récemment sa nouvelle maison de services et de répit, la Maison Yolande-Lagacé (photo). Au total, 50 places seront disponibles par semaine, du lundi au vendredi. Le vieillissement de la population et le caractère exceptionnel de la pandémie ont accéléré le nombre de demandes dans toutes les catégories de services et, plus particulièrement, le service de répit. Le local actuel de la Société, situé sur l’avenue Belvédère du quartier Montcalm, a atteint sa pleine capacité et les améliorations locatives encore possibles n’offraient que des solutions temporaires aux défis que l’organisme devra relever au cours des prochaines années. La nouvelle Maison Yolande-Lagacé est la première phase du projet d’amélioration locative, qui se veut une solution permanente aux défis d’accessibilité. La Société déploiera au cours des prochaines années un véritable réseau de maisons de services et de répit à l’intérieur même du territoire qu’elle dessert. societealzheimerdequebec.com

Un ancien du Patro

Photo fournie par WKND

Nathan Meilleur (photo), animateur radio à WKND 91.9, et un ancien du Patro de Charlesbourg, a accepté la présidence d’honneur du 46e Coquetel-bénéfice du Patro de Charlesbourg qui se tiendra, dès 17 h 30, le jeudi 30 mars dans les locaux du patro. Depuis 46 ans maintenant, plus de 400 gens d’affaires, anciennes, anciens et amis du Patro se réunissent chaque printemps pour faire de cet événement un succès dans une ambiance lounge et décontractée. À l’occasion des fêtes du 75e anniversaire du Patro, le coût du billet a été fixé à 75 $ donnant droit à l’offre alimentaire sur place et à des consommations à volonté. Pour vous procurer un billet ou faire un don : jedonneenligne.org/patrocharlesbourg/cb2023/

Anniversaires

Photo fournie par Sylvain Lessard

Sylvain Lessard (photo), enseignant à Duchesnay qui a pris sa retraite en janvier dernier après 33 ans, rédacteur en chef de la revue Sentier Chasse Pêche, colla-borateur chez Latulippe et animateur de l’émission À l’affût, 61 ans... Jacques Tanguay, vice-président et directeur général de Tanguay et président des Remparts de Québec de la LHJMQ, 62 ans... Xavier Morin-Lefort, comédien et acteur québécois, 37 ans... Jessica Biel, actrice américaine, 41 ans... Édouard Lock, chorégraphe, fondateur de la troupe La La La Human Steps, 69 ans... Jennifer Warnes, chanteuse américaine, 76 ans... Jocelyne Gagnon, ex-Manoir de Tilly.

Disparus

Photo d'archives

Le 3 mars 2022 : Clément Richard (photo), 83 ans, ancien ministre des Communications et des Affaires culturelles sous René Lévesque et ex-président de l’Assemblée nationale du Québec... 2019 : Alec Reid, 18 ans, attaquant de l’Armada de Blainville-Boisbriand de la LHJMQ... 2018 : Jacqueline Desmarais, 89 ans, riche philanthrope et veuve de Paul Desmarais... 2017 : René Préval, 74 ans, ancien président haïtien entre 1996 et 2001, puis de 2006 à 2011... 2016 : Mike Widger, 67 ans, ancien secondeur de ligne des Alouettes de Montréal (LCF) de 1970 à 1977... 2013 : Bobby Rogers, 73 ans, chanteur et auteur-compositeur américain (The Miracles)... 2012 : Ralph McQuarrie, 82 ans, l’artiste derrière les personnages de La guerre des étoiles... 2009 : Gilbert Parent, 73 ans, homme politique canadien... 1995 : Pierre Tisseyre, 86 ans, le père de l’édition québécoise... 1983 : Hergé, 75 ans, le père de Tintin.