Jean Pascal heureux de revenir boxer au Québec

Dans moins de deux semaines, soit le jeudi 16 mars, Jean Pascal disputera un premier combat au Québec depuis 2018. S’il est forcément concentré sur son prochain adversaire, l’Allemand Michael Eifert, le boxeur québécois peut difficilement s’empêcher de revisiter le passé.

« J’essaie d’être le moins nostalgique possible, a-t-il confié, dans une longue entrevue téléphonique accordée depuis son lieu d’entraînement, en Floride. On ne peut rien accomplir au passé, je préfère me concentrer sur le présent pour contrôler le futur. »

Au fil de la discussion, Pascal avouera néanmoins qu’il s’ennuie de se battre au Québec, de cette époque où la foule réagissait au moindre coup qu’il portait dans le ring pendant qu’il bataillait avec les Chad Dawson, Bernard Hopkins et Sergey Kovalev de ce monde.

« La seule chose de laquelle je ne m’ennuie pas de me battre au Québec, ce sont les taxes », a-t-il blagué, au passage.

« Pour être honnête, c’est possiblement le 16 mars que je vais mettre le doigt là-dessus, a-t-il ensuite répondu, lorsque questionné sur ce qui lui manque le plus. Mais c’est sûr que ce n’est pas la même chose, on ne ressent pas autant l’appui de la foule quand on est loin de la maison. Au Québec, à chaque coup que tu portes, tu entends un cri de la foule et ça donne du gaz. »

Un personnage controversé

Maintenant, Pascal (36-6-1, 20 K.-O.) aura-t-il droit aux encouragements nourris des spectateurs, plus tard ce mois-ci à la Place Bell, contre Eifert (11-1, 4 K.-O.) ? Et surtout, combien seront-ils pour l’applaudir ?

Si son apport à la boxe québécoise ne fait aucun doute, Pascal demeure un personnage controversé. Maintenant âgé de 40 ans, il se relève toujours de cet échec à un test antidopage subi en mai 2021, ce qui a entraîné la perte de son titre de champion du monde des mi-lourds de la WBA et une suspension de six mois.

« J’ai été grandement éclaboussé, a noté Pascal, réfutant une nouvelle fois les accusations de dopage. Ç’a m’a touché physiquement, psychologiquement et financièrement. [...] Aujourd’hui, je suis en paix, car je sais que je n’ai jamais pris de substances illicites dans le but d’aider à mes performances. »

« Merci Québec ! »

Une réalité demeure : même durant la période la plus faste de sa carrière, Pascal a rarement fait l’unanimité. À ses deux combats contre Diaconu, en 2009, il faut se rappeler qu’une partie du public préférait encourager le boxeur d’origine roumaine qui représentait alors Interbox. Eric Lucas et Lucian Bute étaient notamment dans le coin de Diaconu.

Après une première victoire par décision unanime des juges, Pascal avait toutefois rallié la plupart des 13 000 partisans rassemblés en déclarant : « Merci Québec ! Je vous aime ! »

Photo d’archives

« Le 19 juin 2009, je suis devenu champion du monde [en battant Diaconu au Centre Bell], c’est le rêve qui se réalisait, mais en même temps, je savais que le plus difficile allait être de demeurer au sommet. »

En vertu des circonstances, Pascal admet être encore plus fier de son deuxième combat livré contre Diaconu, en décembre de la même année, toujours au Centre Bell.

« Mon épaule s’était disloquée très tôt dans le deuxième combat contre Diaconu, a-t-il rappelé. C’est Russ Anber qui, dans mon coin, l’avait replacée. J’ai dû me battre pendant sept ou huit rounds avec une épaule disloquée et j’avais quand même réussi à l’emporter. »

« Une grande victoire »

C’est à son combat suivant que le Québécois faisait face à un énorme défi, son plus grand en carrière jusque-là, ayant rendez-vous avec l’Américain Chad Dawson pour les titres WBC et IBF.

Alors considéré parmi les meilleurs boxeurs livre pour livre sur la planète, Dawson était le grand favori chez les preneurs aux livres.

« Ç’a été une grande victoire pour moi, mais aussi une grande victoire pour la boxe au Canada », a résumé Pascal, alors vainqueur par une décision unanime technique en 11 rounds.

Rappelons qu’une coupure à l’œil de Dawson, à la suite d’un accident, avait alors précipité le verdict des juges.

Semelles en vue

Depuis son dernier passage au Québec, lors duquel il a vaincu Steve Bossé dans un bien triste spectacle, Pascal a poussé Dmitry Bivol jusqu’à la limite, s’inclinant par décision unanime des juges, en novembre 2018, à Atlantic City. Il a surtout vaincu, coup sur coup, Marcus Browne, Badou Jack et Fanlong Meng.

Pascal, 40 ans, demeure un phénomène. Au fil des ans, il n’a jamais cessé de faire mentir ceux qui croyaient que sa carrière sportive tirait à sa fin.

En pensant à Eifert et à ce retour sur un ring québécois, Pascal essaie d’être le moins nostalgique possible, mais ce n’est pas nécessairement facile.

« Je suis excité, a-t-il conclu. Ça va être un bon show... et je vous promets qu’on va voir les semelles de ses bottines. »

Une phrase assassine pour déranger l’adversaire et promouvoir le combat.

Il y a de ces choses qui ne changeront jamais avec Jean Pascal.

Pour l’amour de son sport

Photo Adobe Stock

Elle semble bien loin l’époque où des soirées de boxe étaient en mesure d’attirer des milliers de spectateurs au Québec.

« On a connu un creux de vague dans les dernières années et je veux redonner le goût aux Québécois d’avoir des événements de boxe, s’est exprimé Jean Pascal, qui sera lui-même en action le jeudi 16 mars, à la Place Bell, à Laval. J’aimerais passer le flambeau au prochain. »

Selon toute vraisemblance, Pascal ne parvient pas non plus à attirer autant qu’avant. La vente des billets, qui pourrait prendre de la vigueur au dernier instant, bat de l’aile jusqu’ici à l’approche de son duel devant l’opposer à l’Allemand Michael Eifert.

Dans un passé récent, Kim Clavel avait attiré 4126 personnes, toujours à la Place Bell, pour le combat d’unification qu’elle a perdu, le 13 janvier dernier, contre Yesica Nery Plata. On a alors parlé d’un grand succès aux guichets, même si cela n’avait rien à voir avec les foules de 10 000 personnes et plus autrefois présentes pour encourager les Pascal ou Lucian Bute.

Photo d’archives

Langue et chicanes

Bien des facteurs peuvent expliquer le creux de vague que connaît la boxe au Québec : la pandémie de COVID-19, certainement, mais aussi un manque de champions boxeurs charismatiques auxquels les Québécois s’identifient.

« Pour attirer les foules au Québec, un athlète doit parler en français ou du moins essayer de s’exprimer dans la langue de Molière », a offert Pascal, en guise d’explication.

Cela n’explique pas tout. Il y a aussi cette rivalité entre les promoteurs québécois, particulièrement le Groupe Yvon Michel et Eye of the Tiger Management, qui n’aident en rien la tenue de combats opposant deux bons boxeurs ou deux bonnes boxeuses d’ici.

Conclure au Québec

Déjà, Pascal laisse savoir que le combat du 16 mars ne sera pas son dernier en carrière. Certes, ce duel contre Eifert en est un éliminatoire pour le titre IBF détenu par Artur Beterbiev. Or, le clan Beterbiev n’a que très peu d’intérêt à affronter Pascal, souhaitant plutôt fixer un rendez-vous avec Dmitry Bivol.

Peu importe l’adversaire suivant, Pascal aimerait conclure sa carrière avec un grand événement au Québec.

« Ce serait quelque chose d’agréable, a-t-il convenu. Je crois avoir donné beaucoup pour la boxe au Québec, ce serait la moindre des choses que mon dernier combat en carrière ait lieu ici. Pour moi, mais aussi pour le public. »

Barrière contre Kean ?

Pendant ce temps, plus tôt cette semaine, il y a le Québécois Alexis Barrière, représenté par New Era Fighting, qui a lancé une invitation à Simon Kean. Sans doute que les amateurs de boxe apprécieraient. Quand on s’excite pour un possible combat entre Barrière et Kean, ça illustre bien le creux de vague.

À propos de Barrière (8-0, 7 K.-O), champion canadien des poids lourds, il sera justement en action le samedi 18 mars au Sportplex de Châteauguay, soit deux jours après le combat de Pascal à la Place Bell. Son adversaire sera alors un dénommé Zamig Atakishiyev (8-0-1, 6 K.-O.), originaire de l’Azerbaïdjan.