Il faut apprendre à penser à soi-même

Je m’adresse à la jeune femme qui vous disait être devenue la mère de sa mère de 70 ans pour lui dire ceci : « Ma belle, comme vous avez encore plusieurs années devant vous, vous auriez intérêt à penser que votre mère ne sera pas là toujours, mais que votre vie se continuera ensuite. N’attendez pas qu’il soit trop tard pour vous intéresser à votre petite personne.

Durant mes années de « mère à la maison » j’en ai profité pour faire partie du cercle des fermières. J’y ai appris le tricot, le crochet, le tissage et j’en passe. Comme j’aimais chanter, j’ai fait partie de deux chorales (chansons de messe et chansons populaires) pendant plusieurs années.

J’ai eu cinq enfants. Quand le petit dernier est entré au secondaire, j’ai recommencé à travailler à temps plein comme secrétaire à l’école secondaire de mes enfants. Ce qui me permettait de revenir dîner à la maison tous les jours avec eux pour déguster un bon repas chaud préparé la veille. Chacun de mes enfants avait ensuite sa petite tâche à accomplir pour m’aider.

Quand j’ai pris ma retraite du secteur public, la première chose fut de m’inscrire à des rencontres pour aînés à l’Université du troisième âge de Laval. Destinés aux retraités il n’y a pas de devoirs. On a juste à écouter et profiter de nouveaux savoirs enrichissants, en plus d’y faire de belles rencontres.

Par la suite je suis devenue membre active de la FADOQ de mon coin dont mon conjoint des vingt dernières années est président. De 15 ans mon cadet, il m’a incitée à me remettre à l’activité physique deux fois par semaine, à participer à des rencontres amicales les jeudis après-midi, et à voyager à l’extérieur durant la belle saison. Pour couronner le tout, sous l’inspiration de Janette Bertrand, j’ai écrit le Livre de ma vie durant la pandémie. Je l’ai fait imprimer et remis à mes petits-enfants le jour de mon 90e anniversaire. »

Rita Villeneuve

Si la personne à qui vous adressez votre parcours de vie n’en a pas assez pour se convaincre de s’occuper d’elle, je ne sais pas ce que ça va lui prendre. Peut-être la transfusion d’une parcelle de votre énergie et de votre amour de vous-même ? Car c’est souvent de ces deux éléments que manquent les gens qui se refusent ce bonheur.