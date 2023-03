Jeunes au travail: l'avenir d'une école de patinage assuré par les moins de 14 ans

L’arrivée de la Prestation canadienne d’urgence (PCU) et son impact sur l’engouement des jeunes adultes à travailler ont poussé une école de patinage à miser sur les jeunes adolescents pour assurer l’avenir de son entreprise.

• À lire aussi: Embauché en quelques minutes à 13 ans: il impressionne déjà son patron et gravit les échelons

«Avant, on n’engageait jamais en bas de 16 ans, mais là on n’avait plus vraiment le choix pour combler des trous», explique Catherine Auger, co-propriétaire de l’École de patinage PFDF.

L’organisation de Québec offre des cours de patinage et d’initiations au hockey pour les enfants de 3 à 10 ans les soirs de semaine et le week-end. Chaque entraîneur ne travaille en moyenne que 4 à 5 heures par semaine.

L’arrivée de la PCU durant la pandémie, qui a permis à bon nombre de personnes d’avoir accès à des milliers de dollars sans avoir à travailler, s’est donc directement fait sentir au sein de l’entreprise.

«C’est drôle, tout d’un coup, nos coachs de 18-19-20 ans avaient pas mal moins de disponibilité», souligne Jonathan Fortin, aussi co-propriétaire de PFDF.

Photo Jeremy Bernier

POUR LE FUTUR

C’est à ce moment que l’organisation a décidé de tenter sa chance avec un premier jeune adolescent, tout en l’encadrant et en incluant ses parents dans le processus. Une décision qui s’est finalement avérée payante pour l’école de patinage.

«On s’est rendu compte qu’il y avait beaucoup de jeunes débrouillards, allumés et travaillant. La qualité de nos cours n’a jamais été impactée, au contraire», affirme M. Fortin.

Sa partenaire d’affaires ajoute d’ailleurs qu’elle considère désormais ces nouveaux travailleurs comme une relève, pour assurer la pérennité de l’entreprise.

«On fait d’une pierre deux coups en comblant des trous et en assurant le futur. On sait qu’ils sont jeunes, mais on voit ça comme un investissement», indique-t-elle.

PARTAGER SA PASSION

Le Journal est d’ailleurs allé rencontrer quelques-uns de ces jeunes entraîneurs pour savoir ce qui les a poussés à s’initier au marché du travail à un si jeune âge.

«Je peux travailler et avoir du fun avec mes amis tout en transmettant ma passion du hockey aux plus jeunes», raconte Mathieu Melançon, du haut de ses 13 ans.

De son côté, Antoine Simard a commencé à travailler à l’École de patinage PFDF l’an passé, alors qu’il n’avait que 12 ans. «Ça me permet de me faire un peu d’argent et d’avoir des responsabilités. Et ce n’est pas trop difficile avec l’école, comme c’est juste deux cours par semaine», lance-t-il.