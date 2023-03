Jeux du Québec: des jeux qui changent une vie

« De vouloir représenter ton pays, de rêver aux Jeux olympiques, c’est là que tout est parti. » Chaque fois qu’il en a l’occasion, Alexandre Despaties raconte comment les Jeux du Québec ont été importants dans sa carrière et dans sa vie.

Pourtant, il n’a presque plus de souvenirs de sa première participation parce qu’il était... trop jeune.

Dans les faits, l’histoire dit qu’il a été le plus jeune athlète à participer aux Jeux du Québec. En 1991, il n’avait que six ans et il vivait sa première compétition d’envergure chez lui à Laval.

« Une chance que la grande Michelle Gendron – celle qu’on appelle Madame Jeux du Québec, la mémoire vivante des Jeux – m’a tout raconté », dit-il en riant.

Gravé dans sa mémoire

Toutefois, sa deuxième participation aux Jeux du Québec en 1993 à Baie-Comeau est restée gravée à jamais dans sa mémoire de petit garçon.

Capture d'écran fournie par Alexandre Despaties

« C’est l’expérience dans son ensemble qui est inoubliable. Le long voyage en autobus pour se rendre à Baie-Comeau, on dormait dans les écoles, tout le monde qui mange à la cafétéria, l’esprit de gang, ce sont mes plus beaux souvenirs », confie le plongeur.

Capture d'écran fournie par Alexandre Despaties

Il raconte avoir eu la piqûre dès la cérémonie d’ouverture. « Le gros show, l’entrée des athlètes, tout ça a été un élément déclencheur qui m’a fait dire : un jour je veux vivre ça aux Jeux olympiques. »

« J’ai même serré la main de l’ancien premier ministre [du Canada] Brian Mulroney. C’était impressionnant », ajoute le double médaillé olympique à Athènes, et à Pékin

Alexandre Despatie relate que de gagner deux médailles d’or en 2005 au championnat du monde de la FINA à Montréal devant sa famille et ses amis est le moment le plus touchant de sa glorieuse carrière. Pour lui, l’émotion profonde qu’il a vécue à l’occasion de performer chez lui, à la maison, avait intérieurement un lien avec sa première participation aux Jeux du Québec.

50 athlètes

Dans le cadre de la célébration du 50e anniversaire de la première édition qui se déroule présentement à Rivière-du-Loup, Le Journal vous offre aujourd’hui une liste de 50 athlètes qui ont participé aux Jeux du Québec, là où tout a commencé pour plusieurs.

Cette liste n’est pas un palmarès des 50 meilleures athlètes, mais bien un clin d’œil au sport amateur. C’est également l’occasion de souligner l’apport des athlètes qui ont fait vibrer le Québec depuis plus de 50 ans.

Alexandre Despatie

37 ans

Photo fournie par A.J. Leitch

› Laval (1991)

› Baie-Comeau (1993)

Plongeon

Pierre Harvey

65 ans

Photo d'archives, Agence QMI

› Rivière-du-Loup (1971)

Natation

Sylvie Bernier

59 ans

Photo d'archives

› Trois-Rivières (1975)

Plongeon

David Pelletier

48 ans

Photo d'archives

› Dolbeau (1985)

› Saint-Jérôme (1987)

› Matane (1989)

Patinage artistique

Hugo Houle

32 ans

Photo d'archives, Jean-Francois Racine

› MRC de l’Amiante (2003)

› Amos (2005)

Cyclisme et Triathlon

En juillet dernier, l’athlète de Sainte-Perpétue est devenu le premier Québécois à remporter une étape du prestigieux Tour de France. Il était le deuxième Canadien après Steve Bauer, un exploit réalisé 34 ans plus tôt.

Marianne St-Gelais

33 ans

Photo courtoisie

› MRC Portneuf (2003)

› Saint-Hyacinthe (2005)

Patinage de vitesse courte piste

Marie-Pier Boudreau-Gagnon

40 ans

Photo d'archives, Agence QMI

› Sherbrooke (1995)

› Alma (1999)

Nage synchronisée

Tali Darsigny

24 ans

Photo d'archives, Martin Alarie

› Valleyfield (2011)

› Saguenay–Lac-Saint-Jean (2013)

› Drummondville (2015)

Haltérophilie

Joseph Polossifakis

32 ans

Photo courtoisie

› Saint-Hyacinthe (2005)

Escrime

François-Olivier Roberge

37 ans

Photo d'archives

› Trois-Rivières (1999)

Patinage de vitesse piste longue

Il a été un des seuls athlètes dans l’histoire des Jeux du Québec à remporter quatre médailles d’or, lors de sa participation en 1999. Le patineur a participé à deux Jeux olympiques à Vancouver et à Turin.

Marie-Ève Nault

41 ans

Photo d'archives, Agence QMI

› Sherbrooke (1995)

Soccer

François Coulombe-Fortier

38 ans

Photo d'archives

› Granby (1995)

Taekwondo

Laurent Dubreuil

30 ans

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

› MRC Portneuf (2003)

› Saint-Hyacinthe (2005)

› MRC L’Assomption (2007)

› Sept-Îles (2007)

Patinage de vitesse courte-piste, Tennis de table, Athlétisme

Le titre d’athlète est taillé sur mesure pour le patineur de Québec qui a décroché 5 médailles d’or, 2 d’argent et 2 de bronze en quatre participations aux Jeux du Québec.

Guylaine Cloutier

51 ans

Photo d'archives

› Hull (1981)

› Sept-Îles (1983)

Natation

Denyse Julien

62 ans

Photo d'archives

› Rimouski (1975)

› Jonquière (1976)

Tennis et Badminton

Isabelle Charest

52 ans

Photo courtoisie

› Sept-Îles (1983)

Soccer

Guylaine Dumont

55 ans

Photo d'archives

› Hull (1981)

Athlétisme

En 2004, aux Jeux olympiques d’Athènes, le duo qu’elle formait avec Annie Martin a décroché le meilleur résultat dans l’histoire du pays en volleyball de plage. En 2018, elle a été intronisée au Panthéon des sports du Québec.

Valérie Maltais

32 ans

Photo d'archives, Didier Debusschère

› Rimouski (2001)

› Saint-Hyacinthe (2005)

Patinage de vitesse courte piste

Maude Charron

29 ans

Photo d'archives

› Saint-Hyacinthe (2005)

› Blainville/Rosemère/ Sainte-Thérèse (2009)

Gymnastique artistique

Sébastien Lareau

49 ans

Photo d'archives, Ben Pelosse

› Sept-Îles (1983)

Tennis

À 10 ans seulement, celui qui a remporté les Internationaux des États-Unis en double en 1999 a démontré tout son talent en remportant une médaille d’or aux Jeux du Québec en 1983. En carrière, il a gagné 17 titres chez les professionnels, dont une médaille d’or aux Jeux olympiques de Sydney.

Benoit Lamarche

56 ans

Photo d'archives

› Hull (1981)

Cyclisme

Samuel Piette

28 ans

Photo d'archives, Martin Alarie

› Sept-Îles (2007)

Soccer

Geneviève Jeanson

41 ans

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

› Gaspé (1993)

› Granby (1995)

› Sherbrooke (1995)

Cyclisme et Patinage de vitesse courte piste

Marion Thénault

22 ans

Photo d'archives, Didier Debusschère

› Saguenay (2013)

› Drummondville (2015)

Gymnastique

Elle a fait ses débuts olympiques à Beijing 2022 où elle a gagné la médaille de bronze avec ses coéquipiers Miha Fontaine et Lewis Irving lors de la première épreuve de sauts acrobatiques par équipes mixtes aux Jeux olympiques.

Nathalie Lambert

59 ans

Photo d'archives, Pierre-Paul Poulin

› Montréal (1972)

› Saint-Georges-de-Beauce (1974)

Patinage de vitesse courte piste

Patrick Carpentier

51 ans

Photo d'archives, Martin Chevalier

› Sept-Îles (1983)

Cyclisme

Lyne Bessette

47 ans

Photo courtoisie

› Charlesbourg (1985)

Athlétisme

Yannick Lupien

43 ans

Photo d'archives

› Saint-Jean-sur-Richelieu (1989)

› Laval (1989) Gaspé (1993)

Natation

Pascal Clément

60 ans

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

› Jonquière (1976)

Volleyball

Il est l’entraîneur le plus victorieux dans le sport amateur québécois avec 533 victoires en 690 parties en 28 ans à la tête du Rouge et Or Volleyball. Pascal Clément a été sélectionné à trois reprises comme entraîneur par excellence au pays.

Lucille Lemay

72 ans

Photo d'archives

› Rivière-du-Loup (1971)

Tir à l’arc

Enikö Kiefer

62 ans

› Rivière-du-Loup (1971)

Plongeon

Avec Lucille Lemay, elle est une des seules athlètes des premiers Jeux du Québec de Rivière-du-Loup à avoir participé aux Jeux olympiques dans sa ville natale à Montréal en 1976. Son père Dezso, originaire de la Hongrie, était son entraîneur.

Evelyne Viens

26 ans

Photo courtoisie

› Gatineau (2010)

Soccer

Yvan Darsigny

57 ans

Photo d'archives, Martin Alarie

› Victoriaville (1981)

Haltérophilie

Félix Dolci

20 ans

Photo d'archives

› Beauharnois/Salaberry-de-Valleyfield (2011)

› Saguenay (2013)

Gymnastique

À 8 ans, il a remporté deux médailles de bronze aux jeux du Québec. Deux ans plus tard, il montait sur le podium à cinq reprises. À ce jour, Félix est l’athlète le plus décoré de l’histoire des Jeux du Canada d’hiver avec une récolte de 11 médailles.

Marie-Philip Poulin

32 ans

Photo d'archives, Didier Debusschère

› Saint-Hyacinthe (2005)

Hockey féminin

Marie-Michèle Gagnon

33 ans

Photo d'archives, Agence QMI

› Rimouski (2001)

Ski alpin

Sébastien Leblanc

49 ans

Photo d'archives, Martin Chevalier

› Sept-Îles (1983)

Tennis

Charles Hamelin

38 ans

Photo Alexis Gonçalves Ramirez

› Les Chutes-de-la-Chaudière (1997)

Patinage de vitesse courte piste

Avec six médailles olympiques, notamment quatre d’or, il occupe le premier rang à égalité avec Cindy Klassen en tant qu’olympien canadien le plus décoré aux Jeux d’hiver. Pourtant, il a terminé dernier au cumulatif lors de son passage aux jeux du Québec.

David Veilleux

35 ans

Photo courtoisie

› MRC de l’Amiante (2003)

Cyclisme et Vélo de montagne

Alex Harvey

34 ans

Photo d'archives, Bruno Petrozza

› Rimouski (2001)

Ski de fond

Kim St-Pierre

44 ans

Photo courtoisie

› Baie-Comeau (1993)

Hockey

Valérie Hould-Marchand

42 ans

Photo d'archives

› Mauricie 1991

Nage synchronisée

Josée Corbeil

49 ans

Photo courtoisie

› Saint-Jean-sur-Richelieu (1977)

Athlétisme

Gaétan Boucher

64 ans

Photo d'archives

› Montréal (1972)

Patinage de vitesse

Éliot Grondin

21 ans

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

› Longueuil (2014)

› Montréal (2016)

Vélo de montagne

À 21 ans, le talentueux planchiste de Saint-Romuald a déjà deux médailles olympiques remportées à Pékin en 2022 à son actif. Comme plusieurs athlètes, Éliot a excellé en vélo de montagne l’été et en snowboard l’hiver.

Benoit Huot

39 ans

Photo d'archives, Agence QMI

› Montréal (1997)

Natation

François-Louis Tremblay

42 ans

Photo d'archives, Agence QMI

› Mauricie (1991)

Patinage de vitesse courte piste

Maryse Turcotte

48 ans

Photo d'archives, Pierre-Paul Poulin

› Val-d’Or (1987)

Haltérophilie

Joannie Rochette

37 ans

Photo d'archives, Agence QMI

› Trois-Rivières (1997)

Patinage artistique

Marie-Hélène Prémont

45 ans

Photo d'archives

› Gaspé (1993)

Vélo de montagne