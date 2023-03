Les 25 meilleures bières 100% québécoises

Une véritable tendance s'installe dans les microbrasseries du Québec, avec de plus en plus de bières brassées à partir d'ingrédients provenant exclusivement du territoire québécois.

Refléter notre terroir, stimuler la fierté et l'économie locale, et mettre en valeur le travail des artisans de la terre sont autant de motivations qui poussent les brasseurs à prioriser les céréales, le houblon et autres aromates, et même la levure produits dans la province.

Cultivées par une cinquantaine de producteurs comme la Ferme Lamy, la Ferme Pharand ou la Ferme Logi-Grain, les céréales, majoritairement de l'orge, sont ensuite maltées dans l'une des six micro-malteries. Depuis maintenant 15 ans qu'une industrie du houblon s'est mise en place au Québec, une quarantaine de houblonnières offrent aujourd'hui leurs produits pour aromatiser la bière.

Pour refléter au mieux le terroir local, et donner à leurs bières un goût et une texture unique, certains brasseurs récoltent des levures sauvages dans la forêt ou sur des fruits, comme des pommes, tandis que la majorité fait affaire avec Le Labo Solutions Brassicoles, dont les levures, prélevées ici ou ailleurs, sont multipliées dans son laboratoire de La Pocatière.

Seul bémol, selon l'Association des microbrasseries du Québec (AMBQ) et la Filière microbrassicole, l'orge cultivée au Québec n'est pas suffisante pour répondre à la demande toujours croissante des brasseurs. Tout comme les consommateurs, les brasseurs placent donc beaucoup d'espoir dans la prochaine saison, en espérant que d'avantage de producteurs de grains du Québec oseront se lancer dans la culture de l'orge brassicole pour pouvoir créer toujours plus de bières 100% québécoises!