Meta réduit drastiquement le prix de ses casques de réalité virtuelle

Meta, qui peine à faire fructifier ses investissements dans le métavers, va sabrer de 33 % le prix de son casque de réalité virtuelle le plus onéreux et de 14 % celui d’un autre modèle.

À partir du 5 mars aux États-Unis et au Canada, et du 15 mars dans les autres pays où il est disponible, le Meta Quest Pro, conçu pour des usages professionnels, sera vendu à 1 000 dollars, au lieu de 1 500 dollars.

Le Meta Quest 2, un casque davantage destiné aux jeux, sera disponible à 430 dollars au lieu de 500 dollars à partir du 5 mars dans une vingtaine de pays.

La maison mère de Facebook et Instagram a investi des dizaines de milliards de dollars dans ces casques et ses plateformes, Mark Zuckerberg pariant sur l’essor des univers parallèles accessibles notamment en réalité augmentée et virtuelle.

Il a même changé le nom de la compagnie en Meta pour symboliser cette évolution.

Mais la division regroupant ces nouvelles activités, Reality Labs, a perdu 13,7 milliards de dollars en 2022, suscitant le scepticisme des investisseurs quant à cette nouvelle stratégie.

Sur son blogue, Meta souligne être toujours «engagé à construire un marché de réalité virtuelle prospère pour les développeurs, les entreprises et les créateurs».

L’objectif de l’entreprise «a toujours été de créer du matériel abordable pour que le plus grand nombre de personnes possible puisse profiter de tout ce que la réalité virtuelle a à offrir», ajoute le groupe.